伊朗12飛彈狂轟　美發布安全警示：約旦美國人立即尋找掩護

▲伊朗連續第2天鎖定約旦阿茲拉克空軍基地（al-Azraq）發動攻擊。（示意圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
伊朗宣稱11日朝約旦境內的美軍基地展開新一波攻擊，發射12枚飛彈。美國駐約旦首都安曼（Amman）大使館已經發布安全警報，「有消息稱飛彈、無人機或火箭出現在約旦領空。請立即尋找掩護、就地避難。待在室內並留意當地通知與警報」。
Jordan: Reports indicate missiles, drones, or rockets are in Jordanian airspace. Seek overhead cover and shelter in place immediately. Remain indoors and pay attention to local announcements and alerts.— TravelGov (@TravelGov) June 11, 2026
The U.S. Embassy in Jordan will continue to review the situation and provide… pic.twitter.com/DaxFwiS4Fe
CNN報導，這是伊朗連續第2天鎖定約旦阿茲拉克空軍基地（al-Azraq）發動攻擊，伊朗革命衛隊宣稱摧毀阿茲拉克基地的設施和大量戰機，但並未提供任何證據。
根據革命衛隊的說法，伊朗11日發射12枚飛彈，目標是駐紮美國F-35戰機、F-15戰機和F-16戰機的據點。此前，伊朗也證實襲擊科威特和巴林的美國軍事基地。
就在10日，伊朗也攻擊阿茲拉克基地，聲稱破壞F-35戰機機庫。不過美軍方官員透露，這波攻擊並未造成重大損失，無美軍人員傷亡，幾乎所有飛彈與無人機都被攔截或未能命中目標。
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