伊朗12飛彈狂轟　美發布安全警示：約旦美國人立即尋找掩護

▲伊朗連續第2天鎖定約旦阿茲拉克空軍基地（al-Azraq）發動攻擊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗宣稱11日朝約旦境內的美軍基地展開新一波攻擊，發射12枚飛彈。美國駐約旦首都安曼（Amman）大使館已經發布安全警報，「有消息稱飛彈、無人機或火箭出現在約旦領空。請立即尋找掩護、就地避難。待在室內並留意當地通知與警報」。

Jordan: Reports indicate missiles, drones, or rockets are in Jordanian airspace. Seek overhead cover and shelter in place immediately. Remain indoors and pay attention to local announcements and alerts.



The U.S. Embassy in Jordan will continue to review the situation and provide… pic.twitter.com/DaxFwiS4Fe — TravelGov (@TravelGov) June 11, 2026

CNN報導，這是伊朗連續第2天鎖定約旦阿茲拉克空軍基地（al-Azraq）發動攻擊，伊朗革命衛隊宣稱摧毀阿茲拉克基地的設施和大量戰機，但並未提供任何證據。

根據革命衛隊的說法，伊朗11日發射12枚飛彈，目標是駐紮美國F-35戰機、F-15戰機和F-16戰機的據點。此前，伊朗也證實襲擊科威特和巴林的美國軍事基地。

就在10日，伊朗也攻擊阿茲拉克基地，聲稱破壞F-35戰機機庫。不過美軍方官員透露，這波攻擊並未造成重大損失，無美軍人員傷亡，幾乎所有飛彈與無人機都被攔截或未能命中目標。