萬人車隊逼近首府！　巴控喀什米爾選前爆衝突「至少15死」

▲ 當地警方巡邏車隊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦控制的喀什米爾地區爆發大規模示威衝突，截至目前已造成15人喪生，包括11名平民及4名安全部隊人員，另有逾50人在衝突中受傷，死傷人數仍可能持續攀升。

BBC報導，示威導火線源於當地即將於7月舉行立法議會選舉，當局決定保留12個席次給「喀什米爾難民」，但這批難民並不住在巴控喀什米爾境內，相當於剝奪境內居民競選席位的資格，引發當地民眾不滿。

反恐法禁令壓不住 萬人車隊逼近首府

民間倡議團體「聯合人民行動委員會」（JAAC）號召民眾走上街頭，遊行前往地區首府穆扎法拉巴德（Muzaffarabad），要求廢除保留席次制度，主張所有議席應由實際居住於當地的居民參選。但巴控喀什米爾當局隨即於5日依據反恐法律，以從事恐怖活動及危害國家和平穩定為由，宣布禁止該組織運作，並下令追究領導人法律責任。

但此舉仍無法阻止大批民眾響應示威，官方估計，目前已有上萬名抗議者組成龐大車隊，正停在拉瓦拉科特（Rawalakot）城外約4公里處。

▲ 穆扎法拉巴德街頭因罷工行動空蕩蕩。（圖／路透）

直升機空中巡邏 空城氣氛肅殺

邊境小鎮彭琪（Poonch）鎮長瓦希德汗（Sardar Waheed Khan）向媒體表示，安全部隊正在當地巡邏，同時告知居民留在家中，並強調抗議車隊不得通過拉瓦拉科特前往穆扎法拉巴德。

當局派出直升機於穆扎法拉巴德及拉瓦拉科特展開空中偵察，當地清真寺也廣播呼籲居民請勿外出。目前首府街道空曠、商家大門緊閉，氣氛肅殺緊繃。一名商人受訪表示，並非受任何組織指示而關門，而是出於個人意願，且將持續罷工直到訴求獲得回應為止。

國際特赦組織譴責斷網、致命武力鎮壓

國際特赦組織（Amnesty International）9日聲明批評，當局針對抗議活動採取「暴力且大規模鎮壓」，包括切斷網路、大規模任意逮捕及使用致命武力，並警告此舉「持續加劇該地區令人憂慮的人權惡化趨勢」。儘管暴力事件不斷，JAAC仍持續號召上街遊行及全面罷工。

巴控喀什米爾是一個擁有地區政府的半自治地區，喀什米爾問題長達逾70年，至今仍是印巴兩國間的核心爭議，雙方均對這片喜馬拉雅山區域宣稱擁有完整主權，曾為此二度爆發全面戰爭及一次局部衝突，目前各自控制部分領土。