巴基斯坦軍機墜毀！機上人員「全數罹難」　濃煙竄天畫面曝

▲ 巴基斯坦軍方直升機墜毀，冒出大量黑煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦軍方一架Mi-17直升機10日在巴控喀什米爾地區因機械故障墜毀，機上所有軍事人員全數罹難。事發地點位於地區首府穆薩法拉巴德市（Muzaffarabad）附近，目擊者稱直升機從停機坪起飛後不久便墜毀，現場竄出濃煙，多輛救護車趕抵將死者送往附近醫院。

《美聯社》報導，巴基斯坦軍方聲明指出，事發後救援人員立即趕抵現場，並已下令成立調查委員會，以釐清事故確切原因。軍方目前尚未公布機上人數，但有居民透露，機上載有政府派駐該地區執行維安任務的準軍事部隊「突擊隊員」（Rangers），人數不明。

10日正值多個團體組成的聯盟「聯合人民行動委員會」（Joint Awami Action Committee）發起罷工抗議行動，當地局勢因周末一起攻擊事件持續緊張，當時一支組織成員突襲警察及安全部隊，造成4名安全人員喪命。軍方未透露此次墜機與當地抗議活動是否有關。

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）與總理夏立夫（Shehbaz Sharif）分別發表聲明，對此次悲劇深表哀痛，並慰問罹難者家屬。陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）也表示哀悼。

報導指出，直升機事故在巴基斯坦並不罕見，去年9月一架執行例行飛行任務的軍用直升機在該國北部墜毀，造成2名飛行員及3名技術人員喪生。