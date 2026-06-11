李在明赴歐盟發表聲明！強調「台海和平穩定」　譴責北韓發展核武

▲南韓總統李在明10日在比利時布魯塞爾，與歐盟高峰會主席柯斯塔、歐盟執委會主席馮德萊恩進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

為了出席今年由法國輪值主席國的七大工業國組織（G7）峰會，南韓總統李在明、金惠景夫婦展開歐洲巡訪之旅，預計先後前往比利時、歐盟總部、義大利、梵蒂岡、法國。李在明與歐盟進行會談後發表聯合聲明，除了譴責北韓（朝鮮）與俄羅斯展開軍事合作、發展核武與飛彈，更提到維持台海和平穩定的重要性。

根據《韓聯社》，李在明於當地時間10日造訪比利時首都布魯塞爾，在與歐盟高峰會主席柯斯塔（António Costa）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）進行會談後，由南韓與歐盟發表共同聲明，雙方首先強調俄烏戰爭全面休戰的重要性，承諾將協助烏克蘭修復與重建，同時呼籲俄羅斯、北韓中斷所有相關活動，遵守聯合國安理會決議。

南韓與歐盟在聲明中，針對北韓持續發展核武表達擔憂，呼籲北韓應該儘速遵守核武禁擴條約（NPT）中「無核武器國家」的義務與國際原子能總署（IAEA）「全面核子保防協定」（CSA）；同時，南韓與歐盟也強調，北韓終將不會獲得承認為核武擁有國，且也不會獲得任何特別地位。

南韓與歐盟重申維護韓半島（朝鮮半島）和平穩定的意志，同時強調改善北韓人權事項的重要性。

▲南韓總統李在明與歐盟會談，重申台海和平穩定重要性。（圖／達志影像）

同時，南韓與歐盟也在聯合聲明提到台海問題，「我們再次確認，根據《聯合國海洋法公約》支持維護包括南海（南中國海）在內等海域航行與飛航自由。且我們強調台灣海峽和平穩定的重要性，反對在印度太平洋地區試圖單方面改變現狀的行徑。」

報導提到，針對美國對台灣軍售案，中國去年年底表達強烈反對，同時展開「圍台軍演」，當時歐盟執委會曾經譴責中國，表示歐盟與台灣海峽維持現狀具有直接利害關係，反對單方面改變現狀的舉措。

另外，南韓與歐盟也在聯合聲明提到，維護荷莫茲海峽自由且安全航行的重要性。同時，南韓與歐盟也強調，在貿易、投資、供應鏈、數位、先進技術、能源革新等經濟戰略合作方面，雙方深化合作的重要性，「尤其在經濟安全、貿易與產業政策領域深化合作，我們支持成立南韓與歐盟高層經濟對話機制。」