台積電捲侵權風暴！美共和黨議員施壓ITC　最重恐禁晶片進口美國

▲台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）捲入美國專利侵權爭議，案件目前正由美國國際貿易委員會（ITC）審理。隨著裁決進入關鍵階段，多名共和黨聯邦議員致函ITC，要求嚴格執行美國專利法規，強調即使台積電在美國人工智慧（AI）與半導體供應鏈扮演關鍵角色，也不應因此獲得特殊待遇。

若最終認定侵權成立，甚至可能面臨禁止晶片進口美國的處分。

根據美媒《Axios》報導，這起調查源於愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與半導體業者Marlin Semiconductor提出的申訴。兩家公司指控，台積電以最先進製程節點生產的晶片侵犯其持有的專利，而相關技術正是目前AI加速器晶片的重要基礎。

報導指出，Marlin Semiconductor所持有的專利是在2021年自台灣晶片製造商聯華電子（United Microelectronics Corporation，UMC，聯電）取得，而聯電也是台積電在晶圓代工市場上的競爭對手之一。

根據《Axios》取得的信件內容，蒙大拿州共和黨眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy），以及堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）與俄亥俄州參議員莫雷諾（Bernie Moreno）於5月22日聯名致函ITC主席卡佩爾（Amy Karpel），要求委員會對侵犯美國專利權的外國製晶片採取強硬措施，包括阻止相關產品進口美國。

這些議員在信中表示，嚴格執行專利權有助於維護美國競爭力，「具有戰略重要性的企業不應獲得特殊待遇」。他們認為，即使相關企業在供應鏈中地位重要，也不能凌駕於法律之上。

對此，台積電則回應，公司在所有營運所在國家皆遵守當地法律規範。

此案不僅牽涉專利爭議，也牽動美國對先進晶片供應的高度依賴。申訴文件雖同時點名蘋果（Apple）、博通（Broadcom）等企業，但外界普遍認為，案件核心仍是身為全球最大晶圓代工廠的台積電。由於台積電生產的先進晶片幾乎支撐美國AI產業發展所需的重要算力，其地位格外受到關注。

事實上，在共和黨議員表態前，亞利桑那州民主黨參議員加勒戈（Ruben Gallego）、凱利（Mark Kelly）以及眾議員史丹頓（Greg Stanton）也曾向ITC示警，若採取影響台積電的措施，恐衝擊美國半導體製造、AI技術發展、國防系統運作，以及亞利桑那州當地經濟。

報導分析，雙方爭論已逐漸演變為一項政策考驗：一方認為排除令可能打擊美國極力確保的晶片供應鏈；另一方則主張，若因企業戰略價值而放寬執法標準，恐讓美國企業失去追趕競爭對手的機會。

目前，行政法法官預計於6月作出初步裁定，ITC則可望於10月作出最終決定。由於台積電已承諾在亞利桑那州投資約1650億美元，成為美國半導體戰略的重要支柱，加上其去年約75%營收來自北美市場，因此本案後續發展也被視為觀察美國如何在產業安全、供應鏈需求與智慧財產權保護之間取得平衡的重要指標。