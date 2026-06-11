台灣人太猛！日本岡山外國住宿客「一半以上來自台灣」　數據曝光

▲日本岡山城。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

日本岡山縣外國旅客住宿統計出爐，今年1至3月雖整體人次出現下滑，但台灣旅客依舊強勢領先，占比突破一半達56.7%，穩居最大海外客源國，顯示台灣赴岡山縣旅遊需求持續穩定，並對當地觀光市場形成明顯支撐效應。

日本觀光廳針對全國飯店與旅館等住宿設施的調查，並由岡山縣於昨（10）日公布的最新資料顯示，2026年（令和8年）1至3月期間，當地外國旅客累計住宿人次達13萬3250人，較2025年同期（14萬2470人）還要減少9220人，整體呈現小幅下滑趨勢。

岡山縣方面進一步說明，相關統計主要來自日本觀光廳針對全國住宿設施的調查結果，涵蓋客房數20間以上的旅館與飯店，作為觀察外國旅客住宿結構的重要依據，也用以分析主要客源市場變化。

針對外國旅客住宿人次減少的原因，當地觀光部門分析指出，與中國政府呼籲民眾避免赴日旅遊有關，加上上海航線停飛，連帶衝擊中國旅客赴岡山縣觀光意願，使整體外國旅客數量受到影響。

儘管整體數據下滑，台灣市場仍展現強勁韌性。今年1至3月台灣旅客住宿人次達6萬9220人，占整體外國旅客56.7%，不僅穩居第一，也凸顯台灣長期是岡山縣最重要的海外客源來源，持續為當地觀光產業提供穩定支撐。