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南韓中選會慘了！地方選舉「缺乏投票用紙」　檢警大動作扣押搜索

▲▼南韓警方11日上午進入位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會辦公大樓，執行扣押搜索。（圖／VCG）

▲南韓警方11日上午進入位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會辦公大樓，執行扣押搜索。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月3日實施第9屆全國性地方選舉，豈料首爾、仁川卻有部分投票所缺乏足夠投票用紙，事後爆出選委會竟然只在正式投票日當天印刷僅5成的投票用紙，引發部分選民質疑「選舉舞弊」，認為參政權遭到侵害，因此要求重新選舉。對此，首爾警方今（11）日針對中央選委會與各地選委會展開扣押搜索。

根據《韓聯社》，首爾警察廳廣域搜查隊在檢警聯合搜查本部檢察官的指揮下，11日上午9時（台灣時間上午8時），前往位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會以及首爾市選舉管理委員會，以及發生缺乏投票用紙事態的首爾市松坡區、瑞草區、江南區、廣津區、銅雀區選委會等7處機構，依涉嫌違反公職選舉法、瀆職、業務侵占與背信等執行扣押搜索。

針對此次扣押搜索行動，警方投入廣域搜查隊、國家搜查本部、首爾警察廳數位鑑識要員等100多名人力前往；同時，針對缺乏投票用紙事態進行調查而成立的檢警聯合搜查本部，也派出3名檢察官與10多名搜查官。

▲▼南韓警方11日上午進入位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會辦公大樓，執行扣押搜索。（圖／VCG）

此次扣押搜索執行令狀中，中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽（請辭獲准）、中央選舉管理委員會事務總長許鐵薰（請辭後受理免職），以及各地區的選委會委員長和事務總長等10多名人士皆被列為嫌疑人。

對此，檢警聯合搜查本部將以涉嫌違反《公職選舉法》第85條（禁止公務員等介入選舉）、第237條（妨礙選舉自由罪）進行搜索。搜查本部認為，上述人士不排除利用職務與地位，在選舉中發揮不當影響力，透過威勢等不當手法侵害選舉自由。

報導指出，某公民團體本月4日向警方告發上述人士侵害國民參政權（瀆職）、縮減投票用紙印刷量並以此侵占公款（業務侵占與背信）。公民團體控訴，「若為了寄送印刷物而向候選人收取費用，然而實際上選舉投票用紙卻僅印製50%，那麼剩餘的費用究竟流向何處？必須針對投票用紙的分發與管理，迅速展開調查。」

▲▼南韓警方11日上午進入位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會辦公大樓，執行扣押搜索。（圖／VCG）

據悉，自從缺乏足夠投票用紙的事態爆發後，盧泰嶽、許鐵薰皆表示有意請辭，以示負責。最後，大法院院長曹喜大決定解除對於盧泰嶽的指名、批准辭呈，而許鐵薰也獲受理予以免職。

3日正式投票日當天，首爾市松坡區蠶室一帶等12處投票所、江南區1處投票所、廣津區1處投票所等缺乏足夠投票用紙，導致選舉過程被迫中斷或延後，部分公民團體指控參政權慘遭侵害，連續一周包圍首爾市松坡區奧林匹克公園手球競技場，要求重新進行選舉。

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