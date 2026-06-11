美歐22國聯合警告！　控伊朗情報部門涉策劃跨國攻擊

▲美歐22國11日發表聯合聲明警告伊朗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美伊戰火持續之際，22國11日發表聯合聲明警告伊朗，要求其停止在「我們的領土上」攻擊民眾，並譴責伊朗利用國際與當地犯罪集團在歐洲、北美及澳洲策動各類陰謀的行徑令人不齒。

法新社報導，這份聯合聲明點名伊朗「企圖在我們的領土上殺害、綁架、騷擾、恐嚇或以其他方式攻擊人民，破壞國家主權與國際規範，這些行動必須立即停止」。

這22國分別是美國、英國、瑞典、葡萄牙、挪威、北馬其頓、紐西蘭、荷蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛爾蘭、德國、芬蘭、法國、愛沙尼亞、丹麥、捷克、加拿大、保加利亞、比利時、澳洲與阿爾巴尼亞。

聲明指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門以及負責海外行動的聖城軍（Quds Force）對伊朗異議人士、記者、猶太社群及以色列社群與相關利益，發動致命陰謀與惡意行動，「我們團結一致，決心保護我們的國家及人民免受這些威脅。伊朗伊斯蘭共和國必須立即停止這些行動」。

各國指控伊朗是歐洲襲擊事件的幕後黑手，且專門針對猶太社群、伊朗記者和美國記者。先前已有與伊朗有關聯的極端組織Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya出面宣稱負責。