南韓解散「防諜司令部」！尹錫悅戒嚴曾派兵包圍國會　49年歷史落幕

▲南韓國軍防諜司令部即將正式解散。（圖／大韓民國國防部）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府宣布將全面解散成立49年的國軍防諜司令部，將原有防諜、調查與保安等核心權力分拆至不同單位後重組，預計7月底前建置新體系。此次改革源於2024年12月3日緊急戒嚴引發的爭議，當時該部門涉及派兵進入國會與中央選舉管理委員會，甚至成立小組準備逮捕朝野人士，引發政治風暴。

根據《韓聯社》，南韓國防部長安圭伯昨（10）日公布「國軍防諜司令部解散及功能調整方案」，確定解散這個自1977年由國軍保安司令部改制而來的情報機構，使該機構正式走入歷史。南韓政府指出，此次調整是為了回應外界對於權力過度集中、民主監督不足的長期質疑。

原本由防諜司令部掌握的三大核心業務將全面分拆。包括防諜與軍工相關情報活動，將移交新設的「國防防諜本部」；軍中安全調查與戒嚴時期的聯合調查權，則轉由國防部調查本部負責；軍內保安稽核與事故調查等任務，則由新成立的「國防保安支援團」承接。

▲2024年12月3日，國軍防諜司令部派遣軍隊強闖南韓國會。（圖／達志影像）



至於過去被批評為權力擴張核心的「動向調查、官員人事情報與輿情蒐集」等業務，將與其他非法或貪腐相關情報收集功能一併全面廢除，等同大幅削弱其對軍中內部的監控權限。

據悉，防諜司令部前身可追溯至1977年成立的國軍保安司令部，長期被視為南韓軍中最具影響力的權力機構之一，雖經歷多次更名，但實際權限幾乎未見明顯縮減。

此次改革背景，與2024年12月3日時任總統尹錫悅發布緊急戒嚴密切相關。當時防諜司令部被揭露曾向國會與中央選舉管理委員會派遣兵力，並運作所謂「逮捕小組」，企圖拘捕部分朝野政治人物，引發輿論震撼，也成為李在明政府推動改革的導火線。

▲南韓國防部長安圭伯。（圖／VCG）

對此，南韓現任總統李在明在競選期間即提出改革軍事情報機構之主張。現任政府認為，問題根源在於權力過度集中與缺乏有效民主監督機制，因此決定推動結構性重組。

新制度下，國防防諜本部將導入外部高層監察人員，並在國防部內設立專責監督組織，強化對情報與保安機構的統合管理。同時，國防部長直屬的「準法監察委員會」也將納入民間專家參與，並要求定期向國會報告相關情報運作。

南韓國防部強調，相關法規與組織調整預計於7月完成，整體改組將標誌軍事情報體系從集中式權力架構轉向分權與監督並行的新模式。安圭伯表示，此次改革不僅是組織調整，更是確保軍隊「不得再介入政治」的重要轉捩點。