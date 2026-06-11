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美軍朝油輪開火！3印度船員失蹤　印度強烈抗議

▲▼ 美國軍方9日在阿曼灣打擊懸掛帛琉國旗的塞特貝洛號油輪（Settebello）。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

▲美軍打擊塞特貝洛號油輪。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

記者詹雅婷／綜合報導

美國軍方9日在阿曼灣（Gulf of Oman）打擊一艘油輪，事後21名印度船員獲救，但有3人下落不明。這起事件引發印度不滿，召見美國駐當地外交人員表達強烈抗議。

美軍打擊油輪　指控違反封鎖令

BBC、法廣等報導，根據美國中央司令部的說法，這艘懸掛帛琉國旗的塞特貝洛號油輪（Settebello）試圖從伊朗載運石油產品，不但違反美國的封鎖行動，也拒絕按照美軍指示行動，因此出動軍機朝塞特貝洛號油輪的機艙開火，展開精確打擊。據信打擊行動發生後，船隻起火。

▲▼ 美國軍方9日在阿曼灣打擊懸掛帛琉國旗的塞特貝洛號油輪（Settebello）。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

▲據信打擊行動發生後，船隻起火。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

美國中央司令部表示，自4月13日啟動封鎖以來，美軍已使8艘船隻失去行動能力，並強制改變另外134艘船隻航向。

3名印度船員失蹤

印度政府證實，塞特貝洛號油輪遇襲之後，共有21名印度船員獲救，但仍有3名印度船員下落不明，「針對商業船運及民用基礎設施的攻擊必須立即停止」，並隨即召見美國駐當地外交人員表達抗議。

針對這起事件，國際海事組織（IMO）秘書長深表關切，「我強烈譴責任何一方危及海員生命和國際航運安全的行為，這是完全不可接受的」，所有影響國際航運的行動都必須充分尊重國際法和海上人命安全，「保護海員是一項共同責任，必須始終放在首位」。

這已不是本周第一起類似事件。此前，另一艘同樣懸掛帛琉國旗、搭載印度船員的油輪「馬里韋克斯」（Marivex）在阿曼灣遭美軍打擊，原因是拒絕遵從美軍指示。

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