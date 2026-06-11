美軍朝油輪開火！3印度船員失蹤　印度強烈抗議

▲美軍打擊塞特貝洛號油輪。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

記者詹雅婷／綜合報導

美國軍方9日在阿曼灣（Gulf of Oman）打擊一艘油輪，事後21名印度船員獲救，但有3人下落不明。這起事件引發印度不滿，召見美國駐當地外交人員表達強烈抗議。

US forces disabled an oil tanker in the Gulf of Oman on Tuesday after it violated the US blockade by attempting to transport oil from Iran, US Central Command said. CENTCOM added that an aircraft fired precision munitions into the engine room of the Palau-flagged M/T Settebello… pic.twitter.com/TMrOxz996p — Iran International English (@IranIntl_En) June 10, 2026

美軍打擊油輪 指控違反封鎖令

BBC、法廣等報導，根據美國中央司令部的說法，這艘懸掛帛琉國旗的塞特貝洛號油輪（Settebello）試圖從伊朗載運石油產品，不但違反美國的封鎖行動，也拒絕按照美軍指示行動，因此出動軍機朝塞特貝洛號油輪的機艙開火，展開精確打擊。據信打擊行動發生後，船隻起火。

▲據信打擊行動發生後，船隻起火。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

美國中央司令部表示，自4月13日啟動封鎖以來，美軍已使8艘船隻失去行動能力，並強制改變另外134艘船隻航向。

3名印度船員失蹤

印度政府證實，塞特貝洛號油輪遇襲之後，共有21名印度船員獲救，但仍有3名印度船員下落不明，「針對商業船運及民用基礎設施的攻擊必須立即停止」，並隨即召見美國駐當地外交人員表達抗議。

針對這起事件，國際海事組織（IMO）秘書長深表關切，「我強烈譴責任何一方危及海員生命和國際航運安全的行為，這是完全不可接受的」，所有影響國際航運的行動都必須充分尊重國際法和海上人命安全，「保護海員是一項共同責任，必須始終放在首位」。

這已不是本周第一起類似事件。此前，另一艘同樣懸掛帛琉國旗、搭載印度船員的油輪「馬里韋克斯」（Marivex）在阿曼灣遭美軍打擊，原因是拒絕遵從美軍指示。