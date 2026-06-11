川普下令再轟伊朗！美軍宣布「完成自衛打擊」　開火畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍中央司令部（CENTCOM）宣布，已依照總統川普指示，於當地10日對伊朗境內多處軍事目標展開新一波自衛性精準打擊，目標涵蓋伊朗軍事監控設施、通訊系統及防空陣地，由美國海軍陸戰隊、空軍與海軍聯合執行。

▲ 麥可墨菲號發射戰斧巡弋飛彈。（圖／翻攝自X／@CENTCOM）

中央司令部聲明表示，此次行動是為回應伊朗「無端且持續的挑釁」，打擊目標均對美軍部隊及途經該區域水域的國際商船構成威脅，強調美軍隨時保持充分警惕的待命狀態，並公開勃克級飛彈驅逐艦麥可墨菲號（USS Michael Murphy）發射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的畫面。

川普在美軍行動幾小時前便發文警告，「昨天我們狠狠打擊他們，今天會再次狠狠打擊他們」，並指責德黑蘭當局「拖延談判太久」。伊朗外交部反指美方「訊息前後矛盾」，破壞外交進程；總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則回應，伊朗「將堅決抵抗任何壓力與威脅」。美國國防部長赫格塞斯隨後預告，炸彈將「持續投向伊朗關鍵設施」。

美軍發動攻擊後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旋即宣布已對荷莫茲海峽船隻發動反擊，波斯灣格什姆島及班達阿巴斯、錫里克等多地也傳出爆炸聲響。伊朗官媒聲稱，海峽現已「對所有船隻完全封閉」，但中央司令部隨即反駁稱，商船目前仍持續正常進出海峽。