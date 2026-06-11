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伊朗反擊！開轟18處美軍設施　嗆「讓整個區域陷入地獄」

記者詹雅婷／綜合報導

美軍連續2天對伊朗發動攻擊，伊朗革命衛隊宣稱展開反擊行動，鎖定18處重要的美軍設施發動2波攻擊，目標包括科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）與艾哈邁德賈布爾空軍基地（Ahmed al-Jaber Air Base），以及巴林謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa）等。

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

▲伊朗宣稱對美軍展開反擊。（示意圖／路透）

伊朗國際引述伊朗官方媒體報導，伊朗這次的攻擊由航太部隊和海軍聯合執行，旨在回應美軍空襲伊朗南部的攻擊，且所有目標已摧毀。革命衛隊指揮官也警告，若荷莫茲海峽情勢變得動盪，伊朗將做出回應，「我們將從伊朗各地讓整個區域陷入地獄」。

伊朗國家最高安全委員會轄下的「努爾新聞」（Nour News）指出，伊朗對美軍空襲的初步回應行動，包括飛彈攻擊伊拉克北部、美軍駐紮的哈利爾（al-Harir）空軍基地，以及在荷莫茲海峽襲擊美國船隻。報導宣稱一艘美國海軍船艦在波斯灣受損，還有一架美國F-16戰鬥機遭到攻擊後被迫撤退。

另外，伊朗官方媒體也稱，伊朗軍方以無人機攻擊駐巴林的美國第五艦隊。

就在稍早，巴林內政部表示，警報已經響起，敦促公民與居民保持冷靜，前往最近的安全地點。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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