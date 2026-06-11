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2登山客撿到「中歐最偉大寶藏」　爽領1756萬獎金

▲捷克兩名登山客在樹林抄捷徑時，在深山發現近600枚金幣。（圖／東波希米亞博物館，下同）

▲2名登山客在樹林抄捷徑時，在深山一處山坡發現大量寶物。（圖／東波希米亞博物館，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

捷克2名男子去年2月在茲維奇納山（Zvičina Hill）健行時，意外發現驚人寶藏，內容包括至少5公斤的黃金、近600枚古幣與30餘件珠寶。事後，2人將文物移交給博物館，並根據捷克法律，獲頒約48萬500歐元（約台幣1756萬元）的獎金。

綜合外媒報導，2名男子在靠近波蘭邊境的茲維奇納山發現這批寶藏後，全數交給東波西米亞博物館（Museum of Eastern Bohemia）。當局盛讚，這項發現是「捷克共和國，或者更準確地說，是整個中歐地區最偉大的寶藏之一。」

▲捷克兩名登山客在樹林抄捷徑時，在深山發現近600枚金幣。（圖／東波希米亞博物館，下同）

捷克法律獎勵發現者　2人爽領1756萬打破紀錄

根據捷克法律，發現者可獲得相當於發現物價值10％的獎勵；不過若發現物是黃金，則會依物品全額價值給予獎勵。當地官員表示，「因為這起案件直接涉及黃金，依法會以100％價值計算。以這批寶藏的規模來看，這確實是一筆非常異常的獎勵。」

如今2人獲頒1170萬捷克克朗（約台幣1756萬元），遠遠超過捷克過去的最高紀錄。先前紀錄保持者是2015年一名發現者，當時他發現一批10世紀銀幣，獲得200萬捷克克朗（約8萬2100歐元）。

博物館館長直呼罕見　籌備公開展出文物

博物館館長彼得．格魯利希（Petr Grulich）則直呼這項發現不可思議，「通常送到我們這裡的發現物，獎勵金額大多只有數萬等級」、「這真的非常特別。我在擔任博物館館長期間，從未遇過像這樣的事情。」目前館方正在積極籌備，計畫公開亮相這批寶貝。

寶藏近百年間被藏匿　主人是誰？

東波希米亞博物館考古部主管諾瓦克（Miroslav Novak）指出，2名登山客無意間從山裡石牆中發現一個鋁罐，裡頭裝有598枚金幣，以黑布包裹並排列整齊。在距離不遠處，兩人又挖出一個金屬盒，內含鼻煙盒、手鐲、梳子與小鑰匙等金飾。

諾瓦克表示，金幣初估價值約34萬美元，且光是幾百枚金幣的重量就達3.4公斤，其餘金飾若為純金材質，則價值可能會再增值34萬美元。不同於一般考古出土品多數來自古代或中世紀，這批金幣中最晚一枚來自1921年，顯示這批財寶可能是在20世紀被藏起。

歷史學者推測

這項發現引發歷史學者推測，包括是否為戰後無法返回的德國居民、戰亂中逃離的猶太人或其他移民所遺留。捷克在1938年被納粹德國佔領前，波希米亞與摩拉維亞地區有約12萬名猶太人，戰爭期間大量猶太人與其他族群被迫遷移、驅逐或送至集中營。戰後更有多達300萬名德國人被迫離境。

寶藏中的金幣來源也令人玩味，約一半來自法國、比利時等西歐地區，其餘則來自俄羅斯、巴爾幹半島、鄂圖曼帝國與非洲。部分巴爾幹半島金幣上甚至有穿孔，顯示其曾用作傳統服飾或婚禮飾品。各個來源暗示，這批財寶可能屬於跨國背景人士或群體。

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