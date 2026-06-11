盜竊日本研發20年心血！高級柑橘「紅公主」外流中國　登電商平台

▲日本耗時20年研發的高級柑橘新品種「紅公主」（愛媛果試第48號），疑似遭人外流中國。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

日本愛媛縣耗時20年研發的高級柑橘新品種「紅公主」（愛媛果試第48號），疑似遭不肖人士外流中國，並在電商平台販售，引發日本農業界對品種保護漏洞的高度警戒。該品種雖已完成日本國內登記，但在中國仍處審查階段，專家憂心若未及時確立權利，恐重演「日本高級水果外流」的品牌危機，衝擊農產品價值與市場戰略。

根據日媒《每日新聞》，今年4月中國電商平台「淘寶」（Taobao）出現標示「紅公主」的柑橘商品，包裝還寫有「來自自然生態產區」等字樣。記者實際購入後發現，1箱2.5公斤售價僅46元人民幣，遠低於日本市場價格。果實口感被形容為介於葡萄柚與橙子之間，呈現類似果凍般的質地，獲部分消費者高度評價。

不過，該商品來源引發質疑。四川省一名自稱生產者的業者向《每日新聞》表示，該品種為「愛媛48號」，並稱苗木來自「四川省農業科学院」。但該機構未對外回應。愛媛縣方面則表示「在中國販售柑橘紅公主一事是首次聽聞」，並強調目前在中國尚未完成品種登記程序，因此權利保護仍存在空窗期。

▲日本愛媛縣耗時20年研發培育的高級柑橘新品種「紅公主」，疑似慘遭外流中國，在淘寶販售。（圖／翻攝自淘寶）

報導指出，愛媛縣已於2019年在中國申請品種登記，但至今仍在審查中。由於品種需約4年才能結果，一旦苗木在海外擴散，可能在短期內形成產地，進一步削弱品牌控制力。事實上，中國市場過去已出現標榜「紅麥當娜」（紅まどんな）、「甘平」等日本高級柑橘的商品，引發爭議。

專家指出，日本高級水果品種外流並非個案。根據2020年調查，包括「紅臉頰草莓」（紅ほっぺ）、「晴王麝香葡萄」在內，至少36種日本育成品種已在中國或韓國市場流通，顯示問題具有系統性。

法律與制度層面上，日本已於2021年修正《種苗法》，限制特定作物輸出海外，並強化品種權保護。同時，日本政府也推動進一步修法，試圖補強防護漏洞。然而，由於種苗可攜性高，實務上仍難完全杜絕流出。

另一方面，專家也指出應轉向「攻守並行」策略。農業智庫人士認為，與其單純防堵，不如透過海外品種登記與授權生產建立授權收益機制，確保即便流出仍能維持品牌與經濟控制權。中國方面近年亦加強育種權保護，相關訴訟多數判決傾向保護權利人，制度環境已有明顯變化。