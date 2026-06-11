美伊戰爭看不到終點　川普：我喜歡通膨

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普10日面對通膨升溫數據時表示，他「喜歡通膨」，並重申只要與伊朗的戰爭結束，油價就會大幅回落，進而帶動物價下降。不過，隨著荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續受阻，市場仍擔憂能源價格與通膨壓力恐維持更長時間。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



川普：我喜歡通膨

美國政府稍早公布數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）年增4.2％，創下近3年來最大升幅。當被問及通膨升溫是否可能衝擊共和黨年底期中選舉選情時，川普回答說，「我喜歡通膨（I love the inflation）。」

川普隨後解釋，他先前批准一項秘密行動，協助油輪穿越荷莫茲海峽，以避免能源供應受阻進一步推升物價。他表示，即使相關行動存在成本與風險，「對我而言是值得的」，並稱這項計畫已獲得成功。

談及中東戰事對能源市場的影響時，川普表示，一旦衝突結束，油價將迅速回落，「等到一切結束後，你們會看到油價回到原本的水準。它正在下跌，而且會像石頭一樣往下掉。」

川普一直將對伊朗的軍事行動描述為暫時性的國安議題，而非長期戰爭。不過，由於伊朗封鎖荷莫茲海峽，已推升汽油、肥料及其他商品成本，也成為近期美國通膨升溫的重要因素之一。

通膨持續高點難降息 共和黨選情堪憂

市場同時擔心，高通膨環境可能使美國聯準會（Fed）難以降息。川普自重返白宮以來，多次呼籲聯準會降低利率，以減輕企業與家庭借貸成本，但物價壓力持續升高，可能限制聯準會的政策空間。

共和黨目前正力拚在11月期中選舉保住聯邦眾議院與參議院控制權，但黨內人士憂心，若生活成本持續攀升，可能引發選民反彈，讓民主黨有機會重新奪回國會主導權。

事實上，川普在2024年總統大選期間，壓低通膨就是核心政見之一；然而近期民調顯示，他在經濟與生活成本議題上的支持度已降至從政以來低點。

另一方面，儘管美方持續推動恢復荷莫茲海峽正常航運，但相關努力至今進展有限。能源產業高層與分析師警告，未來數周仍可能出現新一波油價衝擊，甚至波及全球金融市場。

分析人士指出，即使美國與伊朗短期內達成協議，恢復正常石油運輸仍需數月時間，供應鏈干擾可能持續至2026年。雖然美國受到能源衝擊的程度相對低於部分進口國，但長期高油價仍可能逐步侵蝕消費支出與經濟成長動能。

川普上個月談及戰爭與民眾經濟壓力時曾表示，「我不會去想美國人的財務狀況，我不會去想任何人的情況。我只想一件事：我們不能讓伊朗擁有核武。」