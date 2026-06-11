伊朗革命衛隊：荷莫茲海峽對所有船隻關閉

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在美軍對伊朗發動新一輪空襲後，伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）今（11日）宣布，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）即日起全面關閉，禁止包括油輪與商船在內的所有船隻通行，並警告任何試圖穿越海峽的船舶都將成為攻擊目標。

根據伊朗革命衛隊透過官方Telegram發布的聲明，「由於區域安全情勢惡化，荷莫茲海峽自即刻起對所有船隻關閉，包括油輪及商業船舶。」聲明並強調，「任何試圖通過海峽的船隻都將遭到打擊。」

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，連接波斯灣與阿曼灣，全球約五分之一海運原油需經由此地運輸，因此其安全情勢向來牽動國際能源市場。

事實上，自美伊衝突爆發以來，荷莫茲海峽的通行已受到嚴重影響。根據JPMorgan Chase估算，目前可觀察到的船舶流量僅剩戰前約15％水準，顯示這條關鍵航道實際上已長期處於半封鎖狀態。

伊朗自戰爭爆發以來多次警告，未經革命衛隊許可的船隻不得通過荷莫茲海峽，並揚言將攻擊違反規定的船舶。上個月，德黑蘭當局更進一步公布新的通行規範，要求欲穿越海峽的船隻遵守伊方管理措施。

此次全面封閉海峽的宣布，正值美軍連續兩天對伊朗境內目標發動空襲之際。外界憂心，若荷莫茲海峽長時間完全中斷，不僅可能衝擊全球能源供應，也將進一步升高中東地區緊張局勢。