美戰爭部長預告重擊伊朗　暗示恐連轟兩夜

▲美國戰爭部長赫格塞斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國對伊朗的軍事壓力持續升高。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10日表示，美軍即將對伊朗發動「強烈且明確」的軍事打擊，並暗示相關行動可能不只持續一晚，甚至延伸至隔天夜間。

法新社報導，赫格塞斯在位於佛州坦帕（Tampa）的United States Central Command總部向媒體表示，「今晚將進行強烈的打擊，將會很明確。如果明晚還有行動，同樣會強烈且明確。」

CNN報導，赫格塞斯進一步指出，美軍「今晚將會很忙」，並透露軍方即將對伊朗的「關鍵設施」展開轟炸，但未說明具體目標或作戰細節。

這是美軍連續第2天預告對伊朗採取軍事行動。美國總統川普此前也在白宮表示，美方將再次對伊朗發動「非常猛烈」的攻擊。川普說，「我們昨天重創了他們，今天還會再次重創他們。」並強調美國將持續施壓，直到伊朗同意達成終止衝突的協議。

近期美伊衝突再度升溫，導火線是一架美國陸軍AH-64阿帕契（AH-64 Apache）攻擊直升機日前在阿曼外海附近遭伊朗無人機擊中。儘管機上兩名飛行員安全獲救，但美方已將事件定調為伊朗的攻擊行動，並接連對伊朗境內目標展開報復性空襲。