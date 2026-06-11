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OpenAI傳預計一年內上市　奧特曼曝：已申請IPO

▲奧特曼。（圖／路透）

▲奧特曼。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

AI龍頭 OpenAI⁠正加速邁向資本市場，美媒報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）本周向員工表示，公司預計「在一年內」公開上市（IPO），並透露已向美國主管機關秘密提交上市申請文件，以保留提前掛牌的彈性。

美國媒體《The Information》報導，OpenAI於8日告知員工，公司最近已秘密申請首次公開發行股票（IPO）。報導指出，OpenAI與競爭對手 Anthropic⁠正積極籌備進軍股市，希望把握投資人對AI概念股持續高漲的投資熱情。

阿特曼在給員工的訊息中表示，雖然仍有許多因素可能讓上市時間提前或延後，但先行提交申請文件能讓公司保有更多彈性，「有很多因素可能讓上市時間提早或延後，但現在提出申請，可以讓公司保持彈性，若想要提早上市，也有選擇空間。」

除了IPO規劃外，阿特曼也透露，OpenAI將「很快」啟動公開收購要約（tender offer），以目前每股687.69美元價格進行交易。

若OpenAI順利上市，將成為全球AI產業最受矚目的IPO案之一。截至目前，OpenAI尚未回覆路透社的置評請求，對相關上市計畫與公開收購安排未作進一步說明。

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