川普：美軍成功護送200艘船穿過荷莫茲海峽　助1億桶原油流入市場

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普10日表示，他上月曾下令美軍執行一項未曾公開的秘密任務，協助油輪及商船通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並稱這項行動已讓超過1億桶原油進入國際市場，有效抑制油價飆升。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，「上個月，我指示我們偉大的美國軍隊執行一項秘密任務，協助油輪和其他商船通過荷莫茲海峽。」他表示，如今可以公開宣布，這項行動已讓超過1億桶石油順利通過這條全球重要能源運輸通道。

川普進一步表示，已有超過200艘商船安全穿越荷莫茲海峽，並將此歸功於美軍的控制能力，「超過200艘商船已安全通過該海峽。這項巨大成功是因為美國控制著荷莫茲海峽，而不是伊朗。」

川普同時對伊朗發出強硬評論，聲稱伊朗軍隊已遭擊敗，經濟也已崩潰。他表示，正因美方持續維持航道運作，國際油價才未出現市場原先擔憂的失控飆漲。

川普當天在白宮向媒體表示，「我們正在獲得數百萬桶石油」，並稱每天都有大量原油透過海峽運出市場。他說，若非這項行動，國際油價可能已飆升至每桶250美元，而不是目前約85至90美元的水準。

由於近期荷莫茲海峽運輸量維持高檔，而油價反應相對溫和，市場一直試圖尋找原因。有分析人士推測，部分油輪可能透過關閉船舶自動識別系統（AIS）或應答機（transponder），以規避封鎖與監控措施。

另一方面，美國能源部長賴特（Chris Wright）同日在國會聽證會上證實，過去一周經由荷莫茲海峽運輸的石油數量確實增加，並表示這是「美國動用軍事力量提升航道石油流量」的結果。