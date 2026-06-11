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美軍展開新一輪空襲伊朗！　川普：我們會痛擊他們

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗衝突持續升高。美軍中央司令部（CENTCOM）10日表示，在總統川普指示下，美軍已連續第2天對伊朗境內多個目標發動空襲。川普稍早也揚言，美國將「非常猛烈地攻擊」伊朗。

美軍中央司令部透過社群平台X表示，美東時間10日下午5時15分起，美軍開始對伊朗多個目標展開新一輪「自衛性打擊」（self-defense strikes），以回應伊朗「毫無正當理由且持續不斷的侵略行為」。

川普在白宮橢圓形辦公室談及對伊朗行動時表示，美軍前一天已重創伊朗，將再次發動強力攻擊，「我們將攻擊他們，而且會非常猛烈地攻擊。我們昨天重創了他們，今天還會再次重創他們。如果你沒打開電視，可能就會錯過。我們接著看看協議會怎麼發展。」

此次新一輪空襲，是繼美軍8日對伊朗防空與雷達設施發動攻擊後的後續行動。美方指出，當時採取軍事回應的原因，是一架美國陸軍AH-64阿帕契（AH-64 Apache）攻擊直升機遭伊朗無人機攻擊。

根據中央司令部說法，事發時直升機在阿曼外海執行任務，遭伊朗無人機擊中後迫降海面，機上兩名飛行員成功逃生。約2小時後，一艘美軍無人駕駛救援艇將兩人救起。

雖然飛行員均未受傷，但川普此前已表示，美國必須對這起事件作出回應，美軍的報復行動「非常強硬、非常有力」，並強調美國不會容忍針對美軍的攻擊。

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