川普靠AI變火影忍者　惹怒日本動漫迷發起連署抗議

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近期頻繁在社群媒體使用日本知名動漫角色形象，甚至透過AI影片將自己塑造成《火影忍者》主角漩渦鳴人，引發日本動漫迷與創作者支持者反彈。截至目前，已有近2萬人參與網路連署，要求停止未經授權使用日本動漫作品。

動漫迷連署抗議白宮和川普

綜合外電報導，請願網站Change.org上名為「保護日本漫畫」（Protect Japanese Manga）的連署活動，目前已吸引近2萬人參與。連署者抗議白宮官方X帳號未經授權使用《七龍珠》（Dragon Ball）、《遊戲王》（Yu-Gi-Oh!）及《火影忍者》（Naruto）等知名作品角色圖像。

▲美國總統川普把自己變成漩渦鳴人。（圖／翻攝X）



連署內容指出，這些動漫角色向全球傳遞勇氣、友誼、堅持等核心價值，而川普及白宮以政治宣傳方式使用相關形象，違背創作者原本想傳達的精神與理念。

發起人表示，這項請願最早於今年3月展開，並已提交日本政府參考。當時白宮曾發布一段影片，將美軍攻擊伊朗畫面與多部知名影視作品及《遊戲王》內容混合剪輯，引發爭議。

日本政府關切

根據請願書內容，日本外務省隨後已針對白宮官方X帳號未經授權使用《遊戲王》與Nintendo相關內容一事，向美國駐日大使館表達關切。

BBC則報導，The Pokémon Company International也已公開譴責川普使用旗下角色與相關影像內容。

最新爭議則發生在本月6日。川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一段AI生成影片，將自己化身為漩渦鳴人，引發大量動漫迷不滿，也促使連署發起人於9日重新推動請願活動。

隨著爭議持續擴大，日本網友與動漫社群正呼籲美國政府尊重智慧財產權與創作者意願，不應將深受全球喜愛的動漫角色作為政治宣傳工具。