川普宣布恢復打擊伊朗　「攻擊將會非常猛烈」

▲美國總統川普10日在白宮宣布，美國將恢復對伊朗的攻擊。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普10日在社群平台發文，指責伊朗在和談上「拖了太久」，現在必須付出代價，他不久更在白宮更宣布，由於和平談判遲遲沒有進展，美國將恢復對伊朗的攻擊，「根據那架直升機的事件來看，我想我們有權這樣做」。

川普宣布 美國將恢復打擊

根據美媒CNN報導，川普10日在白宮橢圓形辦公室受訪表示，由於和平談判遲遲沒有進展，美國將恢復對伊朗的攻擊，「我們將攻擊他們，而且會非常猛烈地攻擊他們」、「根據那架直升機的事件來看，我想我們有權這樣做。」

儘管川普不滿德黑蘭方面一直在談判上拖延，他仍強調相關磋商仍在持續進行，「我已經和伊朗談了好幾個月，他們應該簽署這份協議，這是一份很好的協議，但伊朗卻一直拖拖拉拉。我不知道他們到底在做什麼」。

川普不滿伊朗拖延 嗆必須付出代價

川普10日稍早才在Truth Social表示，伊朗軍隊現在完全崩潰了，他們大多數部隊，像是海軍、空軍等都已不存在，他們已徹底戰敗了，「而且伊朗只會嗆聲，卻毫無動作，中東的惡霸已經死了。」

他直言，「伊朗在談判上花了太久的時間，錯過了一項原本對他們非常有利的協議，現在他們必須付出代價。」