蝦皮爆全球裁員！數百名工程師受影響

▲蝦皮購物母公司冬海集團（Sea）共同創辦人、董事長兼執行長李小冬（Forrest Li Xiaodong）（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

彭博引述知情人士報導，Sea集團旗下電商平台蝦皮（Shopee）本周展開全球性人力精簡，預計裁減數百名工程師。在人工智慧（AI）引進職場、並開發相關新服務之際，蝦皮也加入其他科技公司精簡人事的行列。

據知情人士透露，這次裁員約占蝦皮開發團隊人力8%。受影響的職位包括品質保證（QA）等領域，知情人士也說，後續不排除還會進一步裁員。由於相關資訊尚未公開，知情人士要求匿名。

這次裁員是否直接和Sea集團的AI布局有關，目前仍不清楚。不過，此舉恰逢各界熱議AI衝擊就業之際，加上知名投資人多爾西（Jack Dorsey）旗下Block和甲骨文（Oracle）相繼大規模裁員後，外界對企業借AI之名行裁員之實的質疑也愈來愈多，也就是所謂的「AI-washing」。

回顧疫情期間，線上消費與數位服務需求大爆發，許多科技公司曾大舉徵才，試圖跟上市場成長速度。但如今情勢反轉，市場愈來愈擔心AI可能降低企業對傳統軟體工具與人工作業的依賴，進一步侵蝕企業IT服務這類高利潤業務。雖然AI目前尚未明確轉化為可衡量的生產力提升，但「用更少人力做更多事」已成為不少科技公司的共同目標。

Sea集團股價自去年9月以來表現疲軟，當時公司估值約為1160億美元。今年油價飆漲抑制消費情緒，並推升營運成本，投資人正密切檢視該公司的成長走向。

目前為止，Sea集團僅小規模將AI應用於產品推薦和賣家工具。今年2月，Sea集團宣布將與Alphabet Inc.旗下Google合作，把AI整合進公司營運，包括開發AI購物代理人。知情人士5月也透露，總部位於新加坡（Singapore）的Sea集團已成立專門團隊，尋找AI相關新投資機會，希望在電商業務之外，找到下一個成長動能。