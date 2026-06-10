曾反對前總統李登輝「赴日就醫」　日本前眾議院議長河野洋平逝世

▲被視為「親中派」的日本前眾議院議長河野洋平，曾反對李登輝赴日就醫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本前自民黨總裁、前眾議院議長河野洋平辭世，享壽89歲。消息一出震驚日本政壇。他長期活躍於國會與外交領域，歷任外務大臣、內閣官房長官與自民黨總裁，主張應積極與中國、南韓展開外交活動，並以推動選制改革與「河野談話」聞名，是日本政壇重量級人物。曾反對中華民國前總統李登輝赴日就醫。

根據《日本放送協會》，被視為「親中派」的河野洋平來自神奈川縣平塚市的政治世家，父親河野一郎曾任農林大臣與建設大臣，叔父河野謙三則曾任參議院議長。在家族背景影響下，他於1967年投入眾議院選舉，接棒父親政治版圖，從舊神奈川3區出馬並成功當選，此後更連續14次當選國會議員，長期穩居日本政壇核心。

政治生涯中，河野洋平1976年因批判自民黨金權政治體質而退黨，並創立新自由俱樂部並擔任黨代表。1985年自民黨與新自由俱樂部聯合執政期間，以科學技術廳長之姿首次入閣。1986年解散新自由俱樂部後回歸自民黨，並於1992年擔任宮澤改造內閣官房長官，期間發表後來引發高度關注的「河野官房長官談話」，就慰安婦問題代表日本政府表達道歉與反省立場。

1993年自民黨在眾院選舉失利後，他接任黨總裁，主導黨內重整，並與時任首相細川護熙就選制改革達成共識，推動眾議院小選舉區比例代表並立制，成為日本政治制度重大轉折點之一。1994年於村山內閣出任副總理兼外務大臣，1999年再度回鍋擔任外務大臣，持續參與外交政策制定。

2003年起擔任眾議院議長長達5年半，任內積極促進與各國議會交流，並在2007年參院選舉後出現「扭曲國會」局面時，致力協調朝野，使法案審議運作維持穩定。2009年未再參選後正式退出政壇。

此外，河野洋平2002年因肝臟疾病接受生體肝臟移植，捐贈者為其長子、時任外務大臣河野太郎，此事也讓他後續更積極投入推廣器官移植議題。政治立場上，他長期被視為自民黨內「鴿派代表」，主張和平憲政路線，對於修改憲法第九條採審慎態度，重視對中韓等周邊國家的外交關係。

據悉，河野洋平為河野太郎之父，長年以來被視為「親中派」，長年以來對中國輸誠，1995年擔任外務大臣時在飛往泰國曼谷的班機中，因遭遇颱風臨時降落桃園國際機場，我中華民國外交部獲悉後邀請至貴賓室休息，卻慘遭河野拒絕。到曼谷後，河野向時任中華人民共和國外交部長河野洋平表示，「我雖在台灣避難，卻一步都沒有踏上台灣的土地」，被日本人引以為恥。

另外，河野洋平2001年曾反對李登輝赴日就醫，隨後才以人道理由發簽證，要求李登輝赴日不得從事其他活動。