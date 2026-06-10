台積電帶動旅客激增！熊本大津町擬「徵住宿稅」　方式與用途曝光

▲日本九州熊本縣大津町中心地帶，台積電進駐熊本後設立的第二座晶圓廠正如火如荼興建中。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著台積電（TSMC）進駐日本熊本後帶動商務與觀光需求快速成長，鄰近工廠所在地的熊本縣大津町研擬開徵住宿稅。由專家組成的檢討委員會已向町政府提出建議，認為無論住宿價格高低，均向旅客徵收每人每晚200日圓（約新台幣41元）的住宿稅，作為觀光與旅遊相關政策財源。

根據日媒《讀賣新聞》，熊本縣菊池郡大津町8日召開住宿稅檢討委員會會議，委員們認為，考量到確保財源穩定以及課稅行政成本，採取每人每晚固定徵收200日圓的方式最為合理。同時，隨著住宿旅客持續增加，地方政府在交通、觀光服務與公共設施等方面的行政需求也同步上升，因此有必要建立新的財源機制因應。

依照委員會提出的方案，未來住宿稅適用對象將涵蓋飯店、旅館、簡易宿所與民宿等住宿設施，且不論當晚住宿費用高低，住宿稅均按每人每晚200日圓計算。報告也建議町政府在正式實施前，應加強向旅宿業者和旅客們說明住宿稅的目的與用途，並保留充足時間讓業者完成系統建置與相關準備工作。

至於稅收用途，委員會要求優先投入大津町觀光願景計畫中與住宿旅客直接相關的項目，例如改善旅遊環境與提升觀光服務等措施。報告指出，具體預算分配方式應由地方政府每年度徵詢專家意見後再行編列，以確保資金運用符合地方發展需求。

若進展順利，相關條例最快將於今年9月提交議會審議。

大津町表示，自從台積電（TSMC）進駐熊本縣後，當地住宿需求明顯攀升。2023年度町內7間飯店的住宿旅客總數達31萬4084人次，相當於當地人口數的9倍，較2021年度增加超過10萬人。

由於台積電持續擴大在熊本縣的投資，加上相關供應鏈企業陸續進駐，地方政府預估住宿需求未來仍將持續成長，並訂下2029年度住宿旅客突破54萬人次的目標。

此次提出建議的檢討委員會由學者、觀光協會及商工會代表等共7人組成，去年8月起便開始討論新財源的必要性以及住宿稅用途等議題。

委員會主席、東海大學客座教授小林寬子認為，大津町在這幾年來已經出現巨大變化，「大津町兼具鄰近熊本機場與台積電工廠的地理優勢，透過住宿稅籌措新的財源後，將有助於推動地方發展與迎接各項新挑戰。」