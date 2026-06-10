偏頭痛炸裂竟是「愛吃培根」惹禍！　52歲男遭寄生蟲入侵腦部

▲ 男子疑似因愛吃培根感染寄生蟲。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名52歲男性長年受偏頭痛所苦，近4個月來頭痛不僅愈發頻繁，幾乎每週發作，嚴重程度也大幅上升，且原先服用的藥物完全失效。就醫後他接受腦部電腦斷層掃描（CT），醫師赫然發現他的大腦白質中散布多處充滿液體的囊腫。

進一步住院接受神經學評估後，MRI檢查顯示他腦內出現水腫，恐怕提升顱內壓力致危險程度。實驗室檢查雖無異常，但感染科專科醫師介入後，最終確診為「腦囊蟲病」（Neurocysticercosis），即一種由豬肉絛蟲幼蟲引發的寄生蟲感染，病原體會侵入人體腦部組織。

《每日郵報》10日報導，此病例於2024年刊登於《美國病例報告期刊》，患者稱此前唯一一次海外旅遊是2年前搭乘郵輪前往巴哈馬，自稱不曾食用生食，但「幾乎一輩子都習慣吃半熟、不脆的培根」。

醫師推測，患者長期食用未全熟豬肉，可能先感染腸道絛蟲症，再因如廁後未確實清潔手部，導致寄生蟲透過糞口途徑感染腦部。

腦囊蟲病在開發中國家較為普遍，在美國則較為罕見，每年約新增1300至5000起病例。報告作者指出，這種疾病在禁止食用豬肉的地區「幾乎不存在」，顯示其與豬肉的高度關聯。

所幸該名患者接受為期2周的口服藥物治療後，頭痛症狀明顯改善，後續檢查也顯示囊腫已逐漸消退。醫師提醒，若偏頭痛發作頻率或型態上出現異常變化，應提高警覺，積極檢查潛在新病灶，尤其是有疫區旅遊史或從事暴露於高風險的特定職業者。