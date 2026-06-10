蚊群大舉出沒！俄湖區驚見「聖經級」末日景象　遊客嚇逃

▲俄羅斯布里亞特地區舒奇耶湖（Lake Shchuchye）近日出現罕見大規模蚊群，數量多到遮蔽天空。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

俄羅斯布里亞特地區舒奇耶湖（Lake Shchuchye）近日出現罕見大規模蚊群，數量多到遮蔽天空，宛如「聖經級災難」般景象，讓原本前往度假的遊客驚恐逃回車內避難，甚至被迫放棄行程提前離開。

《紐約郵報》（New York Post）報導，這批遊客原本計畫在湖邊欣賞自然風景，抵達後卻遭遇大量蚊蟲襲擊，密度之高猶如蝗災，導致戶外活動完全無法進行。為了躲避蚊群叮咬，眾人只能滯留車內等待情況改善，但最終仍因蚊蟲未見消退，只能放棄遊湖計畫離開現場。

相關影片在社群媒體曝光後引發熱議，不少網友形容「從未見過如此誇張的蚊群」，也有人直呼畫面「像蝗蟲災難」。昆蟲學者指出，當地蚊蟲異常活躍情況預料可能持續至下週，呼籲民眾加強防護。

當局建議居民與旅客使用防蚊液，並穿著長袖衣物以降低叮咬風險。不過有研究指出，部分防蚊成分如待乙妥（DEET）在特定情況下，可能反而影響驅蚊效果。

此外，蚊媒疾病風險亦受到關注。俄羅斯部分地區曾出現犬心絲蟲症等蚊媒傳染病，感染後可能需接受手術治療。專家提醒，蚊群不僅造成不適，也可能帶來公共衛生隱憂。事實上，俄羅斯過去亦曾發生大規模蚊災，2021年堪察加半島曾出現蚊群如龍捲風般盤旋的罕見景象，再度凸顯極端昆蟲活動現象並非首次發生。

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