高市早苗出手穩能源命脈！日本攜手馬來西亞　鎖定LNG與稀土供應鏈

▲日本首相高市早苗、馬來西亞總理安華進行會談，討論能源供應鏈與防務安全。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗今（10）日在首相官邸與來訪的馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）進行會談。雙方因應中東局勢變化，就能源安全保障、關鍵礦物供應鏈以及海洋安全合作等議題交換意見，同意進一步深化雙邊合作。其中，馬來西亞承諾穩定供應液化天然氣（LNG），雙方也確認將持續強化防務與經濟夥伴關係。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，這場會談於10日中午前在日本首相官邸舉行，歷時約30分鐘。高市在會談開場表示，日本與馬來西亞近年來在經濟、安全保障等廣泛領域的合作持續深化，隨著兩國即將迎來建交70周年，希望進一步加深彼此連結，推動雙向交流與合作。

在能源議題方面，雙方針對中東情勢帶來的不確定性進行討論。日本目前進口的液化天然氣約有15%來自馬來西亞，因此雙方同意透過穩定供應液化天然氣以及肥料原料等重要資源，強化能源安全保障合作，以降低全球供應鏈波動帶來的衝擊。

此外，兩國也就稀土等關鍵礦物供應鏈韌性達成共識，將進一步深化合作，以確保戰略性資源穩定供應。隨著全球科技產業及能源轉型需求增加，關鍵礦物的重要性日益提升，相關合作也成為此次會談焦點之一。

安全保障方面，高市與安華認為海洋領域合作尤為重要。雙方確認將持續推動日本海上自衛隊與馬來西亞軍方的聯合演訓，並透過日本「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制，加強防衛裝備及相關能力建設合作，進一步提升區域安全合作水準。

會後舉行的聯合記者會上，高市表示，希望以此次會談為契機，讓日馬兩國的「全面戰略夥伴關係」更加穩固。安華則回應，感謝兩國關係持續深化，形容雙方針對國防、海洋安全與戰略產業進行的討論非常具有建設性。

同時，安華表達對日本OSA框架下安全合作的期待，並表示雙方未來將在人工智慧（AI）、關鍵礦物供應鏈等領域進一步推動合作。他還透露，馬來西亞國營資源企業已與日本企業達成協議，自2028年起連續20年每年供應200萬噸液化天然氣給日本，「這項協議是兩國友好關係中信任與合作的證明，也是極具突破性的成果」。