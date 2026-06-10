爽中百萬樂透！女「裝窮瞞全家」繼續開Uber　網力挺：千萬別說

▲ 女子買樂透意外中了百萬大獎，至今未告訴家人。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子從小家境清寒，半年前意外中了樂透大獎，搖身一變成為百萬富翁，卻選擇對所有人保守這個秘密，繼續每天打卡上下班、做她根本不喜歡的工作，下班後還兼職開Uber賺外快，彷彿生活一切如常。

根據《每日郵報》，這名女子近日在Reddit發文分享親身經歷，引發網友熱烈討論。她表示，中獎後除了悄悄幫家人支付日常雜貨費用和房租，並一次付清一輛3萬美元（約95萬台幣）的小型車以外，她的生活幾乎沒有任何改變，「洗髮精還是在一元商店買。」

她每月薪資約2850美元（約9.2萬台幣），家人見她近來工作更加賣力，都以為她是靠努力工作才買得起新車，完全不知道她已成為百萬富翁。

女子透露，遲遲不願說出口的原因是擔心家人的理財觀念，「我很愛我的家人，但我們都不太擅長管理錢財。我看過他們每隔2周就把整份薪水花在網路上亂買東西，所以我覺得必須先讓大家建立財務觀念，再告訴他們這件事。」

至於未來的計畫，她希望能為家人買一棟舒適的房子、讓母親可以退休、脫離公共住宅的生活，以及有機會環遊世界。她也坦言，「我知道自己需要開始更妥善地投資這筆錢，但我至今還有點不敢相信這是真的。」

這篇文章累積多達2300則留言，許多網友力挺她保持低調，「一個字都不要說，包括你媽媽在內」、「一旦被知道了，在錢花完之前你都會不得安寧」；但也有網友表示，「很多人活得很辛苦，你卻霸占別人的工作機會」、「為什麼還要繼續住在公共住宅？把房子讓給需要的人吧。」