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為博流量！年輕媽把1歲兒「壓臉進蛋糕」　全場大人狂笑拍抖音

1名日本母親慶祝1歲寶寶生日，卻將寶寶的臉狠狠且重複按進蛋糕裡，即使寶寶放聲大哭也沒停手。（翻攝自X）

▲1名日本年輕媽媽慶祝1歲寶寶生日，卻將寶寶的臉狠狠且重複按進蛋糕裡，即使寶寶放聲大哭也沒停手。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

將臉部狠按進蛋糕的危險性，早已不是新聞！近期TikTok、社群媒體瘋傳1段影片，只見一名日本母親慶祝1歲寶寶生日，卻將寶寶的臉狠狠且重複按進蛋糕裡，即使寶寶放聲大哭也沒停手，該母親還被起底對寶寶做出越界的「惡搞」行徑，其他網友看不下去紛紛通報虐童，目前寶寶已被緊急安置保護。

該名日本母親近期上傳1段慶祝兒子週歲派對的影片，孰料男童卻遭生母用雙手按住後腦勺，全力將他的臉塞進草莓蛋糕後，男童滿臉奶油放聲大哭，然而生母卻不以為意，還一邊輕佻說著「對不起」，一邊把蛋糕拿起再次將男童的臉壓入蛋糕裡，現場再次響起笑聲，其他大人不僅沒覺得不妥上前制止，反而大笑圍觀並拿手機拍攝哭泣的男童。

該名母親將影片上傳在TikTok，並在評論區寫下「蛋糕被撞凹了哈哈。」影片迅速引發熱議並被轉發到X、Threads等社群平台，憤怒的網友起底該名試圖博流量的母親為住在福岡年約23歲的年輕媽媽，發現她多次拍過類似的危險影片，諸如試圖讓男童喝啤酒、在洗澡時將男童整個臉浸入水中等，她得知遭到炎上後，迅速刪除所有社交帳號。

據《產經新聞》報導，福岡縣某兒童諮詢所表示，自6月5日影片曝光後，陸續接獲許多民眾來電與電子郵件檢舉，質疑該行為涉及兒童虐待。相關人士透露，兒童諮詢所已依《兒童福祉法》對該名幼童進行緊急安置保護，所幸幼童並未發現有明顯外傷，「無法就個別案件回應，但已與相關機構合作，依法妥善處理。」

此外，警方也接獲數十件相關通報，目前已確認影片內容並鎖定上傳者身分，正進一步調查事件經過及相關事實。事實上，將臉壓進蛋糕中是一項極度危險且可能致命的惡作劇行為，包含致命竹籤刺傷、窒息與呼吸道阻塞、眼鼻受損與感染。當大量化學色素、香精與油脂進入眼鼻，會刺激黏膜並導致急性結膜炎、角膜受損或嚴重感染。

為了支撐多層蛋糕或固定造形，不少蛋糕內部會暗藏長條竹籤或硬塑膠支柱，一旦臉被外力強行壓入時，這些尖銳物就可能刺穿眼睛、面部，造成失明或永久性傷害。至於濃稠的鮮奶油與蛋糕也可能會瞬間封死口鼻，加上在驚嚇吸氣的瞬間，奶油容易被吸入氣管與肺部，引發嚴重窒息或吸入性肺炎。

對此，不少網友紛紛也提及臉壓入蛋糕的危險性，「抖音帶起的白痴行為病毒式複製傳播」、「不管什麼年紀，真的覺得把人頭壓進蛋糕這個行為真的超不禮貌」、「那些『抖音一響父母白養』的孩子們已經變成父母了」、「寶寶想用手撥開奶油，他竟然還把他手撥掉，沒看到奶油遮到鼻子了嗎」、「小孩都哭成這樣了，大人還邊壓邊抹邊笑，腦子到底哪裡有問題」。

《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

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