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還沒蓋完就找教宗親臨揭幕？巴塞隆納聖家堂四大爭議一次看

記者黃楷元／台北報導

羅馬教宗良十四世6月10日親臨西班牙巴塞隆納，為聖家堂（Sagrada Família）甫封頂的「耶穌基督塔」主持祝聖彌撒。由於正逢建築大師高第（Antoni Gaudí）逝世一百周年紀念日，教堂基金會全面比照落成典禮規格舉辦儀式，使此處再度成為全球焦點。

然而這座跨越三個世紀的世紀工程，在國際注目的高規格慶典背後，卻同步爆發了興建進度、文化保存、科技定義、與居民生存權等四大核心爭議，引發廣泛討論。

▲▼巴塞隆納聖家堂完成主體塔樓結構封頂。（圖／路透）

▲巴塞隆納聖家堂完成主體塔樓結構封頂。（圖／路透）

爭議一：祝聖彌撒比照落成規格 實際進度「尚未完工」

許多國際報導因教宗親臨主持主塔揭幕，不少民眾直覺認為聖家堂已正式完工，結束長達144年的興建工程。但根據教堂營建委員會資料，今年2月完成的「耶穌基督塔」十字架封頂，在營建工程上僅屬於「主體結構封頂」。

目前聖家堂內部與外觀的許多細部裝潢仍處於「毛胚屋」階段。規模最大、象徵正門的南側「榮耀立面」，仍在施工中，未來還需加入七宗罪與七美德等大型複雜雕塑。官方基金會坦言，最快要到2034年以後，整座教堂才有可能真正收尾完工。

爭議二：現代科技加速堆疊 大師作品或科技複製品？

為了解鎖「逝世百年完工」的宣傳里程碑，建築團隊近年大量導入3D電腦建模、參數化設計、數位切割與工廠預製組裝等現代科技，大幅提升施工效率。

然而，1936年西班牙內戰爆發時，無政府主義者曾燒毀高第的工作室，導致大量原始手稿、歷史照片與幾何力學模型付之一炬。文化保存派據此質疑，在缺乏原始完整圖紙且大量仰賴自動化機器的情況下，如今的工程已背離高第強調在地取材、手工雕刻的工藝精神，剩下的是失去靈魂的科技複製品。

而持相反觀點的現代派則主張，高第留下的核心資產是其敬畏自然的精神架構，若其在世，亦會擁抱新科技以挑戰建築極限，利用現代技術落實其宏願正是最理性的致敬方式。

爭議三：觀光過度飽和 周邊交通與治安崩潰

作為世界最大的群眾募資建築案，聖家堂興建以來從未接受公家預算，完全仰賴信徒捐款與百萬旅客的門票收入支撐營建費用。但這座極具觀光吸引力的地標，卻讓周邊巴塞隆納居民的生活品質面臨嚴峻挑戰。

根據當地官方旅遊指南與社群討論，聖家堂周邊因遊客密度極高、防備心低，已成為全歐洲竊盜、扒手橫行的主要熱區。在地居民每日出門必須面對遭遊客癱瘓的交通網絡，以及生活環境治安惡化的現實困境。為解決此一問題，官方近年實施極為嚴格的線上預約與人流管制，在教宗訪問期間，更全面停售一般門票並實施嚴格封鎖，這也引發了在地公共空間配置不均的非議。

▲▼聖家堂成為巴塞隆納最著名的地標，但也引發許多爭議。（圖／路透）

▲聖家堂成為巴塞隆納最著名的地標，但也引發許多爭議。（圖／路透）

爭議四：還原初始藍圖願景　恐強拆民宅迫遷市民

在所有衝突中，最令在地社群焦慮的，是高第原始藍圖與現代居民生存權之間的激烈碰撞。根據高第100多年前留下的設計，南側正面「榮耀立面」的大門外，應規劃一條無比宏偉、跨越既有街道一路向外延伸的「朝聖巨型大階梯」。100多年前教堂周圍尚屬無人荒地，該設計並無衝突；但在百年發展後，該區塊如今早已蓋滿了密密麻麻的既有住宅區。

西班牙當地媒體指出，若營建委員會未來堅持百分之百還原大師的完美設計，巴塞隆納市政府勢必得強制徵收並拆除正門前街道上的整排民宅，這將迫使成百上千位長期在此定居的無辜市民流離失所。

一邊是全人類共同瞻仰的世界文化遺產與人類建築奇蹟，另一邊則是小市民真實存在、世代居住的生存權益。當信仰、歷史宏願正面撞上現實生活的都市發展，聖家堂何時能真正完工、又該以何種姿態收尾，正考驗著巴塞隆納城市的智慧與價值取捨。

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