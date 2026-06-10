伊朗釋出攻擊美軍影片！稱命中7成目標　第五艦隊方向爆閃光

▲伊朗發布攻擊美軍基地的影片。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr）10日發布革命衛隊針對美軍基地展開飛彈攻擊的影片。在此之際，與革命衛隊關係密切的伊朗法斯通訊社（Fars）引述軍方消息稱，伊朗對美國區域內各基地發動的飛彈與無人機行動，命中七成目標。

#IRGC has released footage of its retaliatory missile operation targeting the #US bases and assets in the region#IranWar‌ pic.twitter.com/Myt4HwrMvb — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 10, 2026

該消息人士透露，這項評估是依據衛星影像、第一線人員回傳伊朗國外情報單位的情報資訊所做出。報導稱，遠程彈道飛彈與無人機突破美軍基地防空系統並擊中預先選定的目標。

此前，伊朗宣稱對巴林、約旦與科威特美軍設施發動飛彈與無人機攻勢，包括美軍位於約旦阿茲拉克（al-Azraq）基地、科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）以及巴林的美國海軍第五艦隊總部。

CNN指出，現階段並不清楚美國在該區域設施是否在伊朗最新一波攻擊中受損，但已知這3國防空系統均有啟動。

CNN地理定位的網路攝影機影片似乎捕捉到一道閃光從巴林首都麥納瑪（Manama）美國第五艦隊海軍設施方向竄出的瞬間。這段影片由EarthTV架設於該基地東北方3.5英里處的網路攝影機所拍攝，根據畫面上顯示的時間，閃光發生的時間點恰好在巴林官員宣布警報響起後僅3分鐘，顯示當時可能有攻擊來襲。

不過這道閃光出現的確切原因尚不清楚。