蓋了144年！巴塞隆納「聖家堂」創新紀錄 揭「三大看點」

記者黃楷元／台北報導

西班牙巴塞隆納知名地標聖家堂（Sagrada Família）再度成為全球建築界焦點。高達172.5公尺的核心主塔「耶穌基督塔」在今年2月完成頂部十字架封頂後，教宗良十四世於6月10日親臨現場主持祝聖彌撒與揭幕儀式。當天也是該教堂核心建築師安東尼．高第（Antoni Gaudí）逝世一百周年紀念日，這場典禮也讓聖家堂打破紀錄，成為目前全球物理高度最高的教堂建築。

聖家堂自1882年動工以來，營建工程已歷時144年。這座世界上唯一尚未完工即被聯合國教科文組織列入「世界文化遺產」的教堂，興建途中由高第接手設計、並重新繪製藍圖，將其對自然、宗教與幾何力學的理解融入其中。隨著主塔揭幕，這座跨世紀建築的三大設計看點也再度引發全球關注。

▲巴塞隆納知名地標聖家堂大教堂。（圖／路透）

看點一：高度設定暗藏「謙卑」密碼 配置對應宗教史詩

聖家堂的外觀由複雜的群塔與雕刻面構成，整體藍圖共規劃了18座尖塔。其中12座代表十二門徒，4座象徵福音書作者，1座紀念聖母瑪莉亞，而今日正式揭幕、高度達172.5公尺的「耶穌基督塔」則象徵基督本身。

在高度設計上，高第將其設定為172.5公尺，刻意比巴塞隆納當地的地標蒙特惠奇山（Montjuïc，海拔173公尺）低了半公尺。高第對此曾表示，人類的創造物不應該超越上帝的自然創造，展現了宗教建築的謙卑思維。此外，教堂由東側「誕生立面」、西側「受難立面」與興建中的南側「榮耀立面」三大主體構成，分別透過不同風格的雕塑與線條，敘述耶穌自誕生、受難至復活永生的宗教史詩。

看點二：不可思議的建築設計 跨度百年的「上帝曲線」

高第的建築理念主張「直線屬於人類，曲線屬於上帝」，他認為自然界中不存在絕對的直線，因此在聖家堂的結構設計中，大量採用流暢的拋物線與弧形。在19世紀末缺乏電腦輔助運算的年代，高第為了解決不規則石造建築的承重問題，在工作室研發出「懸掛繩索模型（Catenary Arch Model）」。

他在天花板吊掛數百條繩索，並依據建築各節點的預估重量綁上相應的沙包，利用地心引力讓繩索自然下垂形成穩定的拋物線。最後，他透過鏡像翻轉原理，將這股向下的拉力轉化為向上支撐教堂主體的鋼性幾何曲線。此工法在結構力學上稱為懸鏈線模型，也是聖家堂能實現高耸結構的核心基礎。

▲▼巴塞隆納聖家堂內部柱子設計，採用「石之森林」的自然概念。（圖／路透）



看點三：結構模仿自然規律 「石之森林」重現天堂光影

走進聖家堂內部，其空間結構有別於傳統哥德式教堂依賴的外部厚重扶壁。高第觀察樹木依靠枝幹支撐大樹的邏輯，在教堂內部設計了「雙向旋轉石柱」。一根根巨型石柱向上延伸，並在接近頂端處如同樹枝般自然分岔，將屋頂重量均勻分散至地面。

教堂屋頂設有許多幾何圓孔，模仿陽光穿透樹葉間隙的效果。東西兩側的大型彩繪玻璃則經過精確的方位計算，東側「誕生立面」採用象徵清晨與生命的藍、綠色調；西側「受難立面」則採用代表黃昏與犧牲的紅、橘色調。每日隨著日出與日落的角度變化，日光投射在室內的「石之森林」中會呈現不同層次的光影流動，使建築空間具備自然的律動感。

▲▼巴塞隆納聖家堂內部彩繪玻璃，展現設計師高第把「光」當成建築素材的巧思。（圖／路透）



樂高推出萬片模型向大師致敬

隨著聖家堂掀起話題，社群上也引發討論。玩具大廠樂高（LEGO）於今年度推出一款「聖家堂模型」，號稱「史上最難組裝」，零件數量也是歷來最多，達到12,060片積木。設計團隊坦言，高第建築刻意摒棄直線與直角，因此如何用方正積木零件精準還原流動的結構線條，是極大挑戰，這項產品也從側面證實了聖家堂幾何設計的複雜程度。

▲積木玩具大廠樂高，2026年推出聖家堂模型。（圖／翻攝自樂高LEGO官網）

雖然揭幕儀式標誌著核心主塔工程的完工，但聖家堂官方營建委員會表示，教堂規模最大、象徵正門的「榮耀立面」及內部細部裝飾目前仍在施工中，預計最快要到2034年以後才能整體全面收尾。這座跨越三個世紀的馬拉松工程，將在維持既有信仰精神的前提下，繼續完成其歷史性的建造進度。