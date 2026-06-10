　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

蓋了144年！巴塞隆納「聖家堂」創新紀錄 揭「三大看點」

記者黃楷元／台北報導

西班牙巴塞隆納知名地標聖家堂（Sagrada Família）再度成為全球建築界焦點。高達172.5公尺的核心主塔「耶穌基督塔」在今年2月完成頂部十字架封頂後，教宗良十四世於6月10日親臨現場主持祝聖彌撒與揭幕儀式。當天也是該教堂核心建築師安東尼．高第（Antoni Gaudí）逝世一百周年紀念日，這場典禮也讓聖家堂打破紀錄，成為目前全球物理高度最高的教堂建築。

聖家堂自1882年動工以來，營建工程已歷時144年。這座世界上唯一尚未完工即被聯合國教科文組織列入「世界文化遺產」的教堂，興建途中由高第接手設計、並重新繪製藍圖，將其對自然、宗教與幾何力學的理解融入其中。隨著主塔揭幕，這座跨世紀建築的三大設計看點也再度引發全球關注。

▲▼巴塞隆納知名地標聖家堂大教堂。（圖／路透）

▲巴塞隆納知名地標聖家堂大教堂。（圖／路透）

看點一：高度設定暗藏「謙卑」密碼　配置對應宗教史詩

聖家堂的外觀由複雜的群塔與雕刻面構成，整體藍圖共規劃了18座尖塔。其中12座代表十二門徒，4座象徵福音書作者，1座紀念聖母瑪莉亞，而今日正式揭幕、高度達172.5公尺的「耶穌基督塔」則象徵基督本身。

在高度設計上，高第將其設定為172.5公尺，刻意比巴塞隆納當地的地標蒙特惠奇山（Montjuïc，海拔173公尺）低了半公尺。高第對此曾表示，人類的創造物不應該超越上帝的自然創造，展現了宗教建築的謙卑思維。此外，教堂由東側「誕生立面」、西側「受難立面」與興建中的南側「榮耀立面」三大主體構成，分別透過不同風格的雕塑與線條，敘述耶穌自誕生、受難至復活永生的宗教史詩。

看點二：不可思議的建築設計　跨度百年的「上帝曲線」

高第的建築理念主張「直線屬於人類，曲線屬於上帝」，他認為自然界中不存在絕對的直線，因此在聖家堂的結構設計中，大量採用流暢的拋物線與弧形。在19世紀末缺乏電腦輔助運算的年代，高第為了解決不規則石造建築的承重問題，在工作室研發出「懸掛繩索模型（Catenary Arch Model）」。

他在天花板吊掛數百條繩索，並依據建築各節點的預估重量綁上相應的沙包，利用地心引力讓繩索自然下垂形成穩定的拋物線。最後，他透過鏡像翻轉原理，將這股向下的拉力轉化為向上支撐教堂主體的鋼性幾何曲線。此工法在結構力學上稱為懸鏈線模型，也是聖家堂能實現高耸結構的核心基礎。

▲▼巴塞隆納聖家堂內部柱子設計，採用「石之森林」的自然概念。（圖／路透）

▲▼巴塞隆納聖家堂內部柱子設計，採用「石之森林」的自然概念。（圖／路透）

▲▼巴塞隆納聖家堂內部柱子設計，採用「石之森林」的自然概念。（圖／路透）

看點三：結構模仿自然規律　「石之森林」重現天堂光影

走進聖家堂內部，其空間結構有別於傳統哥德式教堂依賴的外部厚重扶壁。高第觀察樹木依靠枝幹支撐大樹的邏輯，在教堂內部設計了「雙向旋轉石柱」。一根根巨型石柱向上延伸，並在接近頂端處如同樹枝般自然分岔，將屋頂重量均勻分散至地面。

教堂屋頂設有許多幾何圓孔，模仿陽光穿透樹葉間隙的效果。東西兩側的大型彩繪玻璃則經過精確的方位計算，東側「誕生立面」採用象徵清晨與生命的藍、綠色調；西側「受難立面」則採用代表黃昏與犧牲的紅、橘色調。每日隨著日出與日落的角度變化，日光投射在室內的「石之森林」中會呈現不同層次的光影流動，使建築空間具備自然的律動感。

▲▼巴塞隆納聖家堂內部彩繪玻璃，展現設計師高第把「光」當成建築素材的巧思。（圖／路透）

▲▼巴塞隆納聖家堂內部彩繪玻璃，展現設計師高第把「光」當成建築素材的巧思。（圖／路透）

▲▼巴塞隆納聖家堂內部彩繪玻璃，展現設計師高第把「光」當成建築素材的巧思。（圖／路透）

樂高推出萬片模型向大師致敬

隨著聖家堂掀起話題，社群上也引發討論。玩具大廠樂高（LEGO）於今年度推出一款「聖家堂模型」，號稱「史上最難組裝」，零件數量也是歷來最多，達到12,060片積木。設計團隊坦言，高第建築刻意摒棄直線與直角，因此如何用方正積木零件精準還原流動的結構線條，是極大挑戰，這項產品也從側面證實了聖家堂幾何設計的複雜程度。

▲▼積木玩具大廠樂高，2026年推出聖家堂模型。（圖／翻攝自樂高LEGO官網）

▲積木玩具大廠樂高，2026年推出聖家堂模型。（圖／翻攝自樂高LEGO官網）

雖然揭幕儀式標誌著核心主塔工程的完工，但聖家堂官方營建委員會表示，教堂規模最大、象徵正門的「榮耀立面」及內部細部裝飾目前仍在施工中，預計最快要到2034年以後才能整體全面收尾。這座跨越三個世紀的馬拉松工程，將在維持既有信仰精神的前提下，繼續完成其歷史性的建造進度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 1 4323 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吃藏壽司害慘員工！他拍片稱「投長方盤」能抽扭蛋　全場開罵
聯發科「抓去關」挨轟　金管會：調整警示標準
吳龍滿遭判2個死刑　最高法院撤銷發回
翁家明曝傅子純「早說想休息」　顏曉筠靈堂潰堤痛哭：想把你拍醒
哪家飛機餐最強？　一票人狂推3航空
才辦完父親告別式！她載親友逆撞4死　家屬餐廳等不到人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗釋出攻擊美軍影片！稱命中7成目標　第五艦隊方向爆閃光

畢業年收衝221萬！新加坡AI職缺薪資飆25%　專家：免念到博士

還沒蓋完就找教宗親臨揭幕？巴塞隆納聖家堂四大爭議一次看

蓋了144年！巴塞隆納「聖家堂」創新紀錄 揭「三大看點」

偷拍美航母、韓軍設施！　2中國人一審遭判刑

拒絕日韓軍事合作！李在明嘆「國人難以接受」：歷史領土問題待解

菲律賓正式抗議！南海驚現「中方漂浮裝置」　疑裝天線有人駐守

快訊／南非大規模槍擊！逾10嫌犯「朝人開槍」　至少12死9傷

凱特「神祕飲料」意外曝私房補水祕方　營養師：不是喝越多越好

韓選舉曝離譜疏失！忠北「漏印選舉人名冊」　首爾中斷投票數小時

新竹氣爆

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

爬坡卡卡、氣象台體質？ 醫師：精準補充「關鍵三要素」是核心

現在買房是撿便宜還是撿刀？建商餘屋累積卻死撐！專家：4個致命風險正在發酵｜地產詹哥老實說完整版 EP313

新竹便當店氣爆奪2命！門口白車「炸到對面」成廢鐵　12戶受損

新竹恐怖氣爆像砲彈轟炸！　夫妻睡夢中罹難　小白車炸飛對街　警報器竟沒響

空拍畫面曝！菲律賓7.8強震　32死、200傷機場限救災起降

伊朗釋出攻擊美軍影片！稱命中7成目標　第五艦隊方向爆閃光

畢業年收衝221萬！新加坡AI職缺薪資飆25%　專家：免念到博士

還沒蓋完就找教宗親臨揭幕？巴塞隆納聖家堂四大爭議一次看

蓋了144年！巴塞隆納「聖家堂」創新紀錄 揭「三大看點」

偷拍美航母、韓軍設施！　2中國人一審遭判刑

拒絕日韓軍事合作！李在明嘆「國人難以接受」：歷史領土問題待解

菲律賓正式抗議！南海驚現「中方漂浮裝置」　疑裝天線有人駐守

快訊／南非大規模槍擊！逾10嫌犯「朝人開槍」　至少12死9傷

凱特「神祕飲料」意外曝私房補水祕方　營養師：不是喝越多越好

韓選舉曝離譜疏失！忠北「漏印選舉人名冊」　首爾中斷投票數小時

專業醫療愛無懼　台東馬偕推動愛滋友善就醫環境

他靈魂拷問「吃白飯配榨菜？」　詐騙客服崩潰：給你們台灣炸了

9.9高分現象電視劇！《逐玉 戲劇設定集》百張劇照再現精緻美學

22年前蘆洲1死2重傷命案　逃亡14年刀手柬埔寨落網！今押解返台

竟被演算法遺忘！　AcQUA源少年吃「4次零蛋」尷尬內幕曝光

遇到命定好物就想囤貨？3招戒斷「怕失去」的不安全感

濁口溪上游無預警潰堤！2怪手司機困沙洲　橡皮艇救命畫面曝

辜仲諒再出手！台泥持股比衝8.65%　表態爭取或支持董事

日本solo歌手第一人！藤井風10月唱進高雄世運　挑戰5萬人場地

不只造橋補路！嘉邑行善團「跨界」挺消防　再捐21人座中巴

【火光狂炸】新竹便當店凌晨氣爆！　麵包店夫妻遭磚牆壓困雙亡

國際熱門新聞

即／美軍宣布結束攻擊　伊朗南部遭3波狂轟

台灣成功開發稀土提煉技術！　專家籲各國合作反制中國「武器化」

中東警報狂響　伊朗打擊21處美軍目標

快訊／伊朗宣稱炸約旦美軍基地！

一家三口集體墜樓　夫妻與久病兒身亡

科技股再現賣壓拖跌那指、費半！　台積電ADR逆勢上漲逾1美元

貴婦擁1.5億宅、月花40萬　5年後刷存摺嚇傻

美國「自衛性報復」伊朗！　川普：回應力道非常強大

3櫻花妹「集體陳屍浴室」！案情曝

即／伊朗無人機襲「美軍駐巴林第五艦隊」

美國男大生「日本家族旅遊」失蹤！尋獲遺體

川普放話伊朗「美國勢必回應」

專家示警「提早退休」2大地雷

只因1張照片！　日本最惡霸凌女逼死17歲妹

更多熱門

相關新聞

歐洲旅遊「遇假警察」！他曝手法：護照差點沒了　

歐洲旅遊「遇假警察」！他曝手法：護照差點沒了　

瑜伽生活品牌「YOGASANA」近日分享旅遊經驗，曾在西班牙巴塞隆納觀光時，一行人在迷路時遭人搭話，隨後出現一名自稱警察的人要求檢查證件，過程中差點交出護照，發現不對勁後，他拉著朋友轉頭就跑，一路狂奔，「出國真的不要以為只有扒手要防，有些人會直接假冒警察」。

巴塞隆納4月調漲住宿税「最高15歐」

巴塞隆納4月調漲住宿税「最高15歐」

西班牙又出事　列車脫軌1死37傷

西班牙又出事　列車脫軌1死37傷

VIP付費「看他嗑藥」！實況主直播中暴斃

VIP付費「看他嗑藥」！實況主直播中暴斃

1882年動工至今仍在興建中！

1882年動工至今仍在興建中！

關鍵字：

巴塞隆納聖家堂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傅子純「正式死因」曝光

不是預言卻很毛！菲律賓強震後 13 次「換台灣大地震」

傅子純靈堂今開放！遺孀淚曬登記結婚合照

即／5親友參加告別式逆撞砂石車釀4死

老婆長相身材超頂「唯一缺點太致命」　夫怨：受不了

郭台強「小孩玩大車」30億私募告吹　森崴下市3.8萬股民哀號

員工上班3天把老闆娘踢死

台指期大跳水！一度狂瀉逾2000點

兒遭撞慘死　鋼鐵爸「Call友帶槍」欲殺肇事者子

不斷更新／7縣市豪雨假達標　全台停班停課一覽

惡房仲掌摑球場工讀生！　「想賠償遭拒」判決出爐

「台灣四大美女」胡慧中68歲現況曝！女兒是大尺碼網紅

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

林襄、馬傑森沒情變！親密約會直擊

雨天騎車神器小腿以下全乾　萬人讚爆

更多

最夯影音

更多
新竹氣爆

新竹氣爆
新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面