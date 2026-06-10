畢業年收衝221萬！新加坡AI職缺薪資飆25%　專家：免念到博士

▲ AI人才有限但需求高漲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

人工智慧（AI）人才炙手可熱，新加坡相關職缺薪資快速飆升，漲幅高達整體薪資成長速度的5倍，應屆畢業生年薪可達新幣7萬至9萬元（約台幣172萬至221萬元），頂尖AI專家總薪酬更可逼近35萬新幣（約台幣860萬）。

《海峽時報》報導，根據獵頭公司Robert Walters數據，過去一年間來新加坡AI相關職位薪資已上漲約15%至25%。相較之下，新加坡人力部統計顯示，2025年全體全職勞工名目薪資漲幅僅4.9%。

Robert Walters新加坡區總監波托克（Kirsty Poltock）指出，「企業不僅爭相嘗試AI技術，更希望大規模應用於自家業務。」

人才供需失衡 找人花時間

供需嚴重失衡是推升薪資主因，在AI學科全球排名第一的南洋理工大學，2025年僅83名學生取得資料科學暨人工智慧學士學位，但2025至2026學年入學人數已暴增至558人，另有340人攻讀碩士課程。波托克說明，填補AI職位空缺所需的時間往往較其他職位長，因為雇主都在爭奪同一批有限人才。

國際科技巨頭也積極在新加坡布局，美國OpenAI承諾投入逾3億美元，在當地打造應用AI實驗室，預計培育逾200個本地技術職位；中國阿里巴巴雲端部門則已於去年在新加坡成立全球AI創新中心；Claude開發商Anthropic正在徵才，布局首批新加坡在地產品支援專員。此外，部分中國科技公司更直接到新加坡2大頂尖大學招募AI博士畢業生，祭出年薪逾20萬新幣（約台幣491萬）的優渥條件，吸引人才赴中就業。

博士非必要 實作經驗是關鍵

不過，博士學位並非必要門檻。波托克說明，多數AI職缺只需擁有資工、數學或工程相關學士學位，搭配實作經驗與程式能力即可勝任；若要晉升頂薪階層才需博士資歷。

AI人才招募公司Dada Consultants創辦人袁怡嘉（Yuan Yijia，音譯）也指出，頂尖AI領袖進駐後，周圍往往會衍生出大量應用工程師、資料分析師等職缺，「這正是具備適當能力的新加坡本地應屆生和轉職者可以勝任的機會。」

專家建議，有意搭上AI浪潮的求職者不能只靠修完一門線上課程就自稱入行，而是該積極累積實習、內部專案或自主開發的實務經驗，才能在面試中脫穎而出。