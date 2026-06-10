快訊／南非大規模槍擊！逾10嫌犯「朝人開槍」　至少12死9傷

▲南非發生槍擊事件，造成至少12人死亡、9人受傷。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

南非約翰尼斯堡克利夫蘭（Cleveland）9日晚間發生大規模槍擊事件，造成至少12人死亡、9人受傷。針對這起槍案，當地警方10日表示，正針對10多名嫌疑人展開搜捕。

EWN、路透報導，案發地點位在克利夫蘭的Jumpers非正式聚居區，目前嫌犯作案動機現階段尚待釐清，但已知當時有10多名嫌犯在9日深夜搭乘車輛抵達克利夫蘭一處加油站附近下車，整票人從兩處入口進入該區域，接著在多處地點朝當地居民與社區成員開槍，隨後搭乘同一輛車逃離現場。

案發後，趕到現場的員警發現多名受害者身上有槍傷。警方表示，有8名成年男性與3名成年女性當場死亡，另外一名男性送醫後傷重不治，另外還有9名受害者被送往各個醫療機構接受槍傷治療。