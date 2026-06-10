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菲律賓正式抗議！南海驚現「中方漂浮裝置」　疑裝天線有人駐守

▲衛星影像顯示黃岩島入口出現神祕反射物與弧形障礙物，菲律賓軍方正高度嚴密監測。（圖／路透）

▲衛星影像顯示黃岩島入口出現神祕反射物與弧形障礙物。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓9日表示，已就黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）出現中方「漂浮結構物」一事正式向中國提出抗議，要求北京立即撤除。

西菲律賓海國家工作小組（NTF-WPS）此前證實，這座約6乘6公尺的漂浮裝置疑似裝有天線，且有人員駐守其上。外交部海洋事務發言人維拉紐瓦（Rogelio Villanueva Jr.）10日強調，該結構的存在未經菲律賓同意，因此已侵犯菲國主權。

衛星影像5/25首度偵測　飛行任務確認

綜合《路透》及當地ABS-CBN報導，菲律賓海巡署（PCG）說明，衛星影像最早於5月25日偵測到該結構物。5月26日，漁業暨水產資源局（BFAR）進行海域感知（MDA）飛行任務，確認此裝置出現於黃岩島東南入口附近；5月28日再由PCG飛行任務複驗。

5月30日的偵察任務中，觀察到結構物上方有6名人員活動，同時記錄到一架解放軍直升機在附近飛行，且一架解放軍戰機對PCG飛機進行攔截。隔天該漂浮設施從礁盤入口移至潟湖內部，還有2艘船隻在旁支援。

菲總參謀長：絕不容許人工島礁事件重演

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納上將（Romeo Brawner）8日強調，菲方絕不容許重蹈覆轍，因過去中國曾自小型設施開始，逐步擴建為人工島礁，「我們不會讓這種情況在黃岩島再度發生」，並宣布將加強空中與海上巡邏。菲國外交部9日證實，政府已向中方發出多份照會並提出正式抗議。

中國外交部發言人林劍9日則重申，北京對黃岩島擁有「無可爭辯的主權」，強調包括科學研究在內的相關活動均屬合法，並要求馬尼拉停止「挑釁行為」。中國駐菲大使館也聲明強調，黃岩島為中國固有領土。

黃岩島位於菲律賓呂宋島以西約240公里處，距中國最近陸地海南島則達874公里。2016年國際仲裁庭裁定，中國封鎖黃岩島的行為違反國際法，且該海域屬多國傳統漁場，但北京拒絕承認該裁決，自2012年起持續在此部署海警及海上民兵船隻。

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民主礁黃岩島主權爭議菲律賓中國南海

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