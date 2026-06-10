川普孫女遭抓包偷換音效！陪爺爺看NBA「噓聲變歡呼」

▲川普（右）和孫女凱伊（左）去看NBA總冠軍戰，一現身就被現場球迷噓爆。（圖／翻攝X@Phil_Lewis_）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）9日現身NBA總冠軍賽第3戰，成為史上首位親赴NBA總冠軍賽觀戰的現任美國總統。當天他帶著19歲的孫女凱伊（Kai Trump）到場觀賽，不過，現場球迷一看到他就報以噓聲。凱伊事後在社群網站分享祖孫看球影片，卻被抓包疑似把將原本的噓聲後製成歡呼聲，引發熱議。

IG曬祖孫看球影片？ 網友一聽聲音就發現不對勁？

根據《The Mirror US》報導，NBA總冠軍賽第3戰於9日在紐約登場，當現場大螢幕拍到川普時，現場觀眾隨即爆出噓聲。在演奏美國國歌儀式時，川普和凱伊還一同立正，祖孫倆似乎對觀眾反應有些意外，但仍保持鎮定完成儀式。

比賽結束後，凱伊在IG分享一段和爺爺在國歌演奏時的影片，寫下：「感謝15SOF捕捉到我和爺爺的這個特別時刻。」卻遭大批網友抓包「不太對勁」。

▲川普與凱伊在美國國歌演奏期間肅立致意，但現場球迷報以噓聲伺候。（圖／翻攝kaitrump IG）

許多網友指出，影片中的現場音效，和當晚實際情況明顯不同，原本大量的噓聲疑似被移除，取而代之的是經過後製的歡呼聲，質疑凱伊刻意淡化現場民眾對川普的不滿情緒。

有網友留言嘲諷：「你是說捕捉到整座球場對你和你爺爺的厭惡嗎？」另有人說：「連音效都修改了，真的想騙別人也騙自己，相信大家都喜歡他嗎？噓！」還有人爆轟：「絕對把噓聲剪掉了」「這音效很明顯是後製的」「女孩，你活在虛假的世界裡」，更有網友諷刺川普家族一向擅長扭曲事實。

不只場內狂噓川普？ 場外球迷也怒轟維安封街？

除了影片爭議外，凱伊當天也IG限動分享自拍照，寫下：「現場氣氛太棒了！星期三一定要贏球，加油尼克！」。

《每日野獸報》指出，不少網友認為，凱伊的發文與現場實際狀況形成強烈反差。當晚除了場內噓聲不斷，場外也有民眾批評，川普到場導致維安措施大幅升級，還封鎖周邊街區，讓球迷們感到不滿。

▲凱伊在IG限動分享自拍，形容NBA總冠軍賽現場「氣氛超棒」，還替尼克隊加油。（圖／翻攝kaitrump IG）

而當天尼克以111比115不敵馬刺，系列賽領先優勢遭縮小至2比1。有尼克球迷將失利歸咎於川普到場觀賽，痛批：「川普害尼克輸球。」

凱伊是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）與前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，目前就讀邁阿密大學，是高爾夫球選手，還是一名網紅，在YouTube頻道擁有149萬訂閱。2024年川普競選期間，她曾在共和黨全代會上發表演說，堪稱川普家族第3代中知名度最高的人物。

Trump is booed in Madison Square Garden pic.twitter.com/HoippauVCj — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 9, 2026



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