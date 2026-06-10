日本「有馬溫泉」起火　焚毀神社3棟建築物！民眾目睹火燒半山腰

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本三大古湯之一「有馬溫泉」昨（9）日晚間發生火災，民眾目擊火勢從半山腰開始延燒，且燒得是一片通紅、火焰清晰可見，且火勢以迅雷不及掩耳的速度蔓延，溫泉區內的有馬稻荷神社有3棟建築物遭大火燒毀，包括宮司（神社負責人）住宅、倉庫、辦公室等，至於80多歲的宮司夫婦則緊急送醫。

根據日媒《富士新聞網》、《TBS News》，警消當局指出，位於日本兵庫縣神戶市北區有馬町，從9日晚間9時30分起接獲民眾通報山區出現火災，火勢從半山腰處開始延燒，起火點位於有馬稻荷神社園區以內的宮司住處（200㎡）、社務所（150㎡）、倉庫（30㎡），民眾擔憂通紅的火焰隨時波及自身。

當局接獲通報後立刻出動21輛消防車前往現場灌救，然而距離起火點的神社就有200階的階梯，因此起初消防作業面臨困難，直到大約5個多小時後才成功撲滅火勢。

84歲的宮司與其妻子頭部出現燒燙傷，不過生命並無大礙，緊急送醫接受治療。目前警方與消防當局正在釐清起火原因。宮司接受調查時透露，火勢從他待在住處時開始燃燒。

根據日媒《讀賣新聞》，火災現場位於神戶電鐵有馬溫泉站東南方約800公尺，附近溫泉飯店林立。30多歲女性受訪時透露，「當我聽到警笛聲傳來時，我好奇到底發生什麼事，一看才發現神社附近竟然出現通紅的火柱。」

據悉，平安時代女作家清少納言曾在著作《枕草子》將有馬溫泉列為三名泉，溫泉區位於六甲山地北側紅葉谷麓的山峽，溫泉區內街道狹小，大型旅館主要位於溫泉區四周靠近山麓的區域。