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韓選舉曝離譜疏失！忠北「漏印選舉人名冊」　首爾中斷投票數小時

▲▼5月30日事前投票，位於南韓忠清北道清州市的投票所。（圖／VCG）

▲5月30日事前投票，位於南韓忠清北道清州市的投票所。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月3日實施全國性地方選舉，豈料首爾、仁川部分投票所卻缺乏足夠的投票用紙，導致大批選民包圍投開票所抗議，部分右派質疑「選舉舞弊」。然而更扯的是，忠清北道部分投票所甚至漏印選舉人名冊的姓名，導致部分選民無法順利投票。韓媒統計，首爾「無法投票」的時間，合計約長達10個小時。

針對正式投票日當天缺乏足夠投票用紙，南韓總統李在明親自指示，由檢警聯合成立合作搜查本部。根據韓媒《韓民族新聞》，忠清北道清州市某投票所，選舉人名冊漏印姓名，共有1295人受到影響，導致部分選民無法參與投票；對此，忠清北道選舉管理委員會發表聲明道歉。

忠清北道選委會8日表示，「3日在清州市聖化、開新、竹林洞第5投票所，因選舉人名冊準備不足，對行使寶貴投票權的居民們帶來不便和擔憂，我們感到非常抱歉。為了不再發生類似事態，將會正確釐清問題所在、擬定相關對策。」

忠清北道選委會指出，「在正式投票日當天的3日早晨6時10分，設置於清州市西原區開新住公第1園區公寓敬老堂的第5投票所，其所準備的選舉人名冊當中，發現登記號碼從2842號至4137號，有1295名選民的姓名遺漏，直到30分鐘後才更換成沒有遺漏選民姓名的選舉人名冊，我們確認是印刷過程出問題，目前在詳細調查中。」

▲▼南韓首爾、仁川部分投票所缺乏足夠投票用紙。圖為首爾市長選舉投票用紙，上面寫著共同民主黨候選人鄭愿伍、國民力量候選人吳世勳。（圖／達志影像）

▲圖為首爾市長選舉投票用紙，上面寫著共同民主黨候選人鄭愿伍、國民力量候選人吳世勳。（圖／達志影像）

報導透露，部分選民因為上述疏失而導致無法參與投票。忠清北道選委會坦承，「當時約有30多人待在投票所，部分民眾選擇繼續等到可以投完票，剩下的其他人則是回到住處（公寓），等候社區廣播指示，才再次回到投票所投票。我們確認，大約有29人完成投票，推測大約有1到2人沒有投票。」

現任忠清北道知事、代表在野黨國民力量競選連任失敗的金榮煥，立刻在臉書發文質疑「選舉舞弊」的問題，表示他無法接受選民在此次選舉的參政權遭到侵害。

根據韓媒《YTN News》，南韓中央選舉管理委員會坦承，在3日正式投票日當天，全國有26處投票所發生「中斷投票」的嚴重事態。韓媒採訪後統計，選民無法實際參與投票的時間合計超過10個小時（638分鐘），首爾市松坡區投票所擠得水洩不通，選民神情疲倦坐著等候。

▲▼6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

▲6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

其中，首爾市松坡區蠶室2洞第2投票所，選民約有105分鐘因缺乏投票用紙而受影響。光是首爾市松坡區蠶室4洞第7投票所，一開始因缺乏足夠票用紙而中斷投票2分鐘，然而過了2個小時以後，卻又因缺乏投票用紙而中斷投票長達42分鐘。另外，南韓中央選委會甚至無法部分投票所中斷投票的詳細時間。

蠶室7洞第2投票所直到當天晚間10時才結束投票。南韓中央選委會補充，無法詳記掌握19間投票所結束投票的正確時間。

根據韓媒《京鄉日報》，南韓政府針對此次投票疏失正式成立獨立機構「投票用紙不足事件真相調查委員會」，前韓國女性辯護師會會長趙賢旭擔任委員長，並由公民團體、法律界、媒體界、學界所推薦的6名外部人士組成，預計將運作10天，直到本月19日以後結束運作。

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