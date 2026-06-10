加拿大航空機長「無照」狂飛16年！　載客逾900趟

▲加拿大航空（Air Canada）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大航空（Air Canada）一名現年59歲的前機長，涉嫌在長達16年的時間裡「無照」駕駛大型商用客機，期間載客往返國內外超過900趟航班，直到近期才被查獲。目前該名機師已被加航解雇，並遭到警方起訴。

當了16年機長竟沒有「民航運輸執照」

根據《衛報》報導，皮爾區警察局（Peel regional police）指出，來自安大略省巴里市（Barrie）的59歲男子沃爾（Geoffrey Wall），在2009年至2025年間，在未取得大型商用客機飛行執照的情況下，違規擔任機長。

加拿大航空證實，沃爾雖然持有有效的商用飛行執照，但他卻在沒有取得必要的「民航運輸駕駛員執照」（airline transport pilot license）的情況下，就被升任為機長。

警方表示，他們是在進行文件查核時發現了異常，主管機關加拿大運輸部也在今年稍早聯繫了警方。

加航急滅火強調：飛安未受影響

加航指出，一發現沃爾沒有適當執照後，就立刻將他調離前線職務，並主動向加拿大運輸部通報，目前該名機師已經不在公司任職。

加航在聲明中強調，這起事件並沒有危及飛安，在對旗下機師進行稽核後，也未發現其他違規案例，「所有機師每6個月都必須接受強制的複訓，來確認他們的飛行能力；其中也包含了每12個月要由加拿大運輸部認證的考核機師來進行一次飛行測驗。」

遭開罰起訴 更被查出向警方謊報失竊

不過加航也坦言，持有合格的執照是航空業多重安全把關中不可或缺的一環，因此對此事絕對是嚴肅以待。由於牽涉到隱私法規以及正在進行的刑事調查，加航拒絕發表更多評論。

加航表示，該名機師已經因為沒有擔任機長所需的合格執照，遭到加拿大運輸部開罰。除此之外，警方還提到，這名被告之前甚至曾向警方謊報自己的飛行文件遭到偷竊。