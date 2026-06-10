中國海警船闖入「日本專屬經濟海域」　對日宣稱擁有管轄權

▲中國海警船航行至與那國島南方海域。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

中國海警局船隻近期在日本沖繩縣與那國島周邊海域活動引發關注。日本政府指出，2艘中國海警船從本月3日起進入與那國島南方的日本專屬經濟海域（EEZ），並在日本海上保安廳無線詢問時宣稱「該海域為中國管轄區」，日方認定此舉極為罕見且具挑釁。

根據《日本放送協會》，多名相關人士透露，這2艘隸屬中國海警局的船隻，於本月3日航行至沖繩縣與那國島南方海域並進入日本專屬經濟海域。當時，日本海上保安廳透過無線電要求確認行動意圖，豈料中國海警船回應時竟稱「這是中國管轄區依照慣例的巡邏」，並未立即從該水域撤離。

報導指出，這是外界認為中國海警局船隻首次在日本專屬經濟海域以內，直接對日方主張管轄權。中國方面則在本月1日宣布，將在台灣本島東方海域展開巡邏行動，批評日本與菲律賓就海洋邊界劃定展開協商，指稱相關行動「嚴重侵害中國領土主權與海洋權益」，因此採取必要措施。

此外，船舶追蹤資料平台「MarineTraffic」顯示，其中一艘中國海警船先於5月30日從中國浙江省的港口出發，南下後於本月1日轉向台灣東方海域，再於3日清晨進入日本專屬經濟海域。其後航線持續北上，4日一度接近距離與那國島約80公里海域，隨後再度轉向南行並脫離日本專屬經濟海域，但兩艘船仍於8日持續在周邊海域活動。

針對相關情勢，日本內閣官房長官木原稔表示，已確認中國海警船在日本專屬經濟海域內航行，但基於警備考量不便透露細節，強調日本將以堅決且冷靜的態度應對，並重申捍衛領土、領海與領空權益。同時，日本政府也強調，日本與菲律賓推動的海洋邊界劃定協商屬於雙邊法律安排，並不對第三方產生約束力。