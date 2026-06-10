30歲男持刀當街「狂砍頸部」！驚悚畫面瘋傳　目擊者嚇：像恐怖片

▲北愛爾蘭街頭驚傳持刀攻擊案，一名蘇丹籍男子涉嫌壓制受害者並持刀猛刺頸部。（翻攝X@aerogel_wizard）

圖文／鏡週刊

英國北愛爾蘭近日發生一起駭人的街頭凶殺未遂案。一名來自蘇丹的30歲移民男子，在光天化日之下持刀攻擊一名當地男子，企圖割下對方頭顱，恐怖畫面曝光後震驚全英國。警方已依謀殺未遂、持有刀械及死亡威脅等罪名起訴嫌犯。

驚悚畫面如恐怖片 路人持棍救人阻止斬首

這起事件發生於當地時間9日晚間，地點位於北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的一處街道。根據網路流傳的影片畫面，一名滿身是血的男子手上拿刀，將受害者壓制在地，企圖割斷對方頸部。受害男子拚命踢腿掙扎，但攻擊者仍持續割他的頸部。

▲30歲男子在街頭持刀攻擊一名40多歲男子，已遭依謀殺未遂等罪名起訴。（翻攝X@aerogel_wizard）

目擊民眾驚恐不已，影片中可聽見一名女子大喊：「快從他身上滾開！你這該死的老鼠！」另有男子驚呼：「他想把他的頭砍下來！他正在割他的頭！」

附近居見狀隨即衝上去制止，一名男子手持棍棒，朝攻擊者揮擊，其他人則試圖將嫌犯拉開，設法救出受害者。經一番混亂後，嫌犯終於被制伏，警方隨後趕抵現場，將涉案男子逮捕。

▲男子壓制受害者，持刀猛刺頸部。（翻攝X@aerogel_wizard）

根據《紐約郵報》報導，警方表示，受害者為一名40多歲的當地男子，身份尚未公開。他在襲擊中眼部受到嚴重傷害，背部、臉部也遭刀械砍傷，傷勢相當嚴重。警方將此案形容為一起「殘暴的謀殺未遂事件」。

嫌犯身分曝光！ 持5年簽證合法居住英國

北愛爾蘭警察局（PSNI）起初表示，嫌犯疑似來自索馬利亞，但後來更正為蘇丹籍男子。警方解釋，由於案發後必須在極短時間內進行調查，因此初步資訊出現錯誤。

嫌犯目前已被正式起訴，罪名包括謀殺未遂、持有刀械以及發出死亡威脅等。警方並未公布其姓名，但確認他的年齡為30歲。

▲周圍民眾見狀後，立刻上前制伏嫌犯。（翻攝X@aerogel_wizard）

北愛民主統一黨黨魁羅賓森（Gavin Robinson）在英國下議院透露，嫌犯是以一張為期5年的簽證合法居住於英國。他強烈譴責事件，並表示希望嫌犯一旦被定罪後，應立即被驅逐出境，「搭上第一班飛機離開英國」。

至於犯案動機，警方目前仍在調查。北愛爾蘭警察局助理總警司韓德森（Ryan Henderson）在記者會上表示，現階段沒有任何證據顯示案件與恐怖主義有關，但他也強調調查仍處於初期階段，任何可能性都尚未完全排除。

目擊者嚇到送醫 首相譴責、警方籲民眾冷靜

韓德森指出，這起殘忍攻擊已在當地社區引發巨大震撼與不安。他表示：「這場暴力事件讓整個社區受到衝擊，但我要向民眾保證，你們的安全始終是警方最優先考量。」

不少目擊者事後仍餘悸猶存，一名居民接受《貝爾法斯特電訊報》訪問時表示，當時場景就像「恐怖電影裡的畫面」。另一名居民則說：「我這輩子從來沒看過這種事，實在太可怕、太震驚了。」

▲目擊民眾衝上前制止，協助救人。（翻攝X@aerogel_wizard）

一名女子向《BBC》表示，她當時在家中聽到外頭傳來淒厲尖叫聲，出門查看後，發現街上聚集許多孩童目睹整個過程。她說：「我真的嚇壞了，我從沒見過這種事情。」

當地議員麥卡斯克（Paul McCusker）透露，至少有一名女性目擊者因親眼看見攻擊過程而承受巨大心理壓力，最終被送往醫院治療。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）也公開譴責事件，形容這起攻擊「令人作嘔」，強調政府絕不容忍如此駭人且令人憤怒的街頭暴力行為。

網路上要求示威抗議的聲浪升高，警方呼籲民眾保持冷靜與理性。韓德森表示，他理解民眾會感到恐懼、憤怒不安，但若有任何抗議活動，希望都能以和平方式進行，不影響其他居民的正常生活。目前警方已宣布將在案發地區增派警力巡邏，以安撫居民情緒、維持治安。

????Nightmare in Belfast Northern Ireland



The horrific video shows a Black African migrant stabbing a White British man in the face and neck multiple times while he lies on the street.



The knifeman screams in an unknown foreign language as he attempts to behead the victim.… — Curious Explorer (@aerogel_wizard) June 9, 2026



更多鏡週刊報導

川普20歲帥兒創業賣瑪黛茶！一箱1200元被嫌貴 喝第一口「像喝曬黑油」

查爾斯三世姪子二婚迎娶護理師！凱特王妃喝喜酒 同場「25年前舊愛」成焦點

黃仁勳訪韓遇台灣粉狂喊「爸爸」！ 正牌女兒目睹全程反應曝光