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30歲男持刀當街「狂砍頸部」！驚悚畫面瘋傳　目擊者嚇：像恐怖片

北愛爾蘭街頭驚傳持刀攻擊案，一名蘇丹籍男子涉嫌壓制受害者並持刀猛刺頸部。（翻攝X@aerogel_wizard）

▲北愛爾蘭街頭驚傳持刀攻擊案，一名蘇丹籍男子涉嫌壓制受害者並持刀猛刺頸部。（翻攝X@aerogel_wizard）

圖文／鏡週刊

英國北愛爾蘭近日發生一起駭人的街頭凶殺未遂案。一名來自蘇丹的30歲移民男子，在光天化日之下持刀攻擊一名當地男子，企圖割下對方頭顱，恐怖畫面曝光後震驚全英國。警方已依謀殺未遂、持有刀械及死亡威脅等罪名起訴嫌犯。

驚悚畫面如恐怖片　路人持棍救人阻止斬首

這起事件發生於當地時間9日晚間，地點位於北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的一處街道。根據網路流傳的影片畫面，一名滿身是血的男子手上拿刀，將受害者壓制在地，企圖割斷對方頸部。受害男子拚命踢腿掙扎，但攻擊者仍持續割他的頸部。

30歲蘇丹籍男子涉嫌在北愛爾蘭街頭持刀攻擊一名40多歲男子，已遭依謀殺未遂等罪名起訴。（翻攝X@aerogel_wizard）

▲30歲男子在街頭持刀攻擊一名40多歲男子，已遭依謀殺未遂等罪名起訴。（翻攝X@aerogel_wizard）

目擊民眾驚恐不已，影片中可聽見一名女子大喊：「快從他身上滾開！你這該死的老鼠！」另有男子驚呼：「他想把他的頭砍下來！他正在割他的頭！」

附近居見狀隨即衝上去制止，一名男子手持棍棒，朝攻擊者揮擊，其他人則試圖將嫌犯拉開，設法救出受害者。經一番混亂後，嫌犯終於被制伏，警方隨後趕抵現場，將涉案男子逮捕。

蘇丹籍男子壓制受害者，持刀猛刺頸部。（翻攝X@aerogel_wizard）

▲男子壓制受害者，持刀猛刺頸部。（翻攝X@aerogel_wizard）

根據《紐約郵報》報導，警方表示，受害者為一名40多歲的當地男子，身份尚未公開。他在襲擊中眼部受到嚴重傷害，背部、臉部也遭刀械砍傷，傷勢相當嚴重。警方將此案形容為一起「殘暴的謀殺未遂事件」。

嫌犯身分曝光！ 持5年簽證合法居住英國

北愛爾蘭警察局（PSNI）起初表示，嫌犯疑似來自索馬利亞，但後來更正為蘇丹籍男子。警方解釋，由於案發後必須在極短時間內進行調查，因此初步資訊出現錯誤。

嫌犯目前已被正式起訴，罪名包括謀殺未遂、持有刀械以及發出死亡威脅等。警方並未公布其姓名，但確認他的年齡為30歲。

周圍民眾見狀後，立刻上前制伏嫌犯。（翻攝X@aerogel_wizard）

▲周圍民眾見狀後，立刻上前制伏嫌犯。（翻攝X@aerogel_wizard）

北愛民主統一黨黨魁羅賓森（Gavin Robinson）在英國下議院透露，嫌犯是以一張為期5年的簽證合法居住於英國。他強烈譴責事件，並表示希望嫌犯一旦被定罪後，應立即被驅逐出境，「搭上第一班飛機離開英國」。

至於犯案動機，警方目前仍在調查。北愛爾蘭警察局助理總警司韓德森（Ryan Henderson）在記者會上表示，現階段沒有任何證據顯示案件與恐怖主義有關，但他也強調調查仍處於初期階段，任何可能性都尚未完全排除。

目擊者嚇到送醫　首相譴責、警方籲民眾冷靜

韓德森指出，這起殘忍攻擊已在當地社區引發巨大震撼與不安。他表示：「這場暴力事件讓整個社區受到衝擊，但我要向民眾保證，你們的安全始終是警方最優先考量。」

不少目擊者事後仍餘悸猶存，一名居民接受《貝爾法斯特電訊報》訪問時表示，當時場景就像「恐怖電影裡的畫面」。另一名居民則說：「我這輩子從來沒看過這種事，實在太可怕、太震驚了。」

目擊民眾見狀衝上前制止，協助救人。（翻攝X@aerogel_wizard）

▲目擊民眾衝上前制止，協助救人。（翻攝X@aerogel_wizard）

一名女子向《BBC》表示，她當時在家中聽到外頭傳來淒厲尖叫聲，出門查看後，發現街上聚集許多孩童目睹整個過程。她說：「我真的嚇壞了，我從沒見過這種事情。」

當地議員麥卡斯克（Paul McCusker）透露，至少有一名女性目擊者因親眼看見攻擊過程而承受巨大心理壓力，最終被送往醫院治療。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）也公開譴責事件，形容這起攻擊「令人作嘔」，強調政府絕不容忍如此駭人且令人憤怒的街頭暴力行為。

網路上要求示威抗議的聲浪升高，警方呼籲民眾保持冷靜與理性。韓德森表示，他理解民眾會感到恐懼、憤怒不安，但若有任何抗議活動，希望都能以和平方式進行，不影響其他居民的正常生活。目前警方已宣布將在案發地區增派警力巡邏，以安撫居民情緒、維持治安。


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