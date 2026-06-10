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快訊／中東警報狂響！伊朗射飛彈無人機　打擊21處美軍目標

▲▼ 伊朗,伊朗國旗。（示意圖／CFP）

▲伊朗展開報復反擊行動，鎖定科威特、約旦、巴林境內的美軍目標。圖為伊朗國旗。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，伊朗攻擊該區域21處美國空軍和海軍基地的目標，作為其報復行動的一部分。在此之際，巴林與科威特已經響起警報聲，當局敦促民眾前往安全地點。

伊朗國際、CNN、衛報等報導，伊朗革命衛隊透過聲明稱，鎖定目標為美國在科威特的賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）、約旦境內的美軍阿茲拉克空軍基地（Al-Azraq Air Base）以及位在巴林的美國第五艦隊。

另外，伊朗也宣稱在布什爾（Bushehr）上空擊落一架美軍MQ-9無人機。革命衛隊指出，這起事件發生在荷莫茲海峽周邊空中衝突持續進行期間，當時這架無人機從波斯灣北部空域接近交戰區，最終遭防空部隊擊落。

Axios引述美國官員說法指出，伊朗朝巴林、科威特和約旦的美軍基地發射至少4枚飛彈和數架無人機。

與此同時，科威特及巴林政府已經發布警示。科威特軍方稱，科威特防空系統正依照核准的作戰程序，對來襲的敵方空中目標進行攔截，呼籲民眾遵守相關當局發布的安全指示，並從官方核准管道取得最新資訊；巴林則稱，「警報已響起。呼籲公民及居民保持冷靜，並前往最近的安全地點」。

目前美國與約旦未證實任何攻擊事件，若消息屬實，這很可能是自4月停火開始以來伊朗首次以約旦為目標。

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