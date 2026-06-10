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拒絕日韓軍事合作！李在明嘆「國人難以接受」：歷史領土問題待解

▲南韓總統李在明8日上午在青瓦台迎賓館進行就職一周年記者會。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明8日上午在青瓦台迎賓館進行就職一周年記者會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日韓關係近年持續回溫！作為「穿梭外交」，日本首相高市早苗5月造訪南韓總統李在明的故鄉慶尚北道安東市，雙方討論中東能源危機與供應鏈合作。不過，對於是否同意進一步的軍事合作，李在明則是持保留態度，認為兩國歷史問題與領土爭端尚待解決，南韓民眾恐怕無法貿然接受軍事合作。

根據《韓聯社》，李在明8日上午在青瓦台迎賓館進行就職一周年記者會，現場160名國內外記者出席。當被日本記者詢問對於簽署《日韓軍需物資相互提供協定》（ACSA）的態度時，李在明直接透露，「我（向日本高市總理）直接講明了，現在（南韓）國民在情緒上恐怕仍難以接受。」

李在明表示，「現在大韓民國的國民，恐怕會（針對協定）抱持『這是什麼鬼話』的想法。我認為，（協定）現實上是必要的；但是，若我主動提出，恐怕換我挨罵。所以，希望能理解我們的立場。」

▲▼高市早苗贈送李在明來自福井縣鯖江市的眼鏡框。（圖／路透）

▲高市早苗贈送李在明來自福井縣鯖江市的眼鏡框。（圖／路透）

針對目前的日韓關係，李在明回應，「過去的歷史問題與領土爭端，不是還存在著矛盾嗎？但是這樣就並非代表一定要放棄其他東西。對於能夠管控的，我們就持續管理。韓美日、韓日軍事合作的問題，本來就非常棘手。東北亞國防安全問題，本來就存在著複雜的多邊體制，因此從長遠來看，必須（合作）。但是，現在仍需謹慎應對。」

對於二戰朝鮮籍慰安婦受害者等歷史爭端和賠償問題，李在明回應道，「日本必須真心表現出『我打了你，真是對不起』的態度。我認為，這種情形總有一天會到來。」

《韓聯社》分析李在明對於日韓合作所抱持的態度。李在明認為，儘管能持續推動韓日兩國合作，但考量到南韓國內民眾情緒問題，必須等到完全解決歷史問題與領土爭端，才有可能針對軍事層面進行合作。

▲▼南韓總統李在明致力於推動「自主國防」。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明致力於推動「自主國防」。（圖／VCG）

日媒《產經新聞》同樣針對李在明的回應進行報導。針對日本自衛隊、南韓軍方是否簽署《日韓軍需物資相互提供協定》（ACSA），李在明認同簽署該協定必要性的同時，坦言基於歷史問題，目前南韓國民在情緒上恐怕難以接受。

《產經新聞》補充李在明的回應，「儘管（簽署）在現實上存在其必要性，但必須整理歷史問題。（南韓）在過去有被日本毆打的記憶，然而日本若仍抱持著『已經到過歉了，難道現在還要繼續說對不起嗎』的態度，恐怕雙方不會達成共識。」

《產經新聞》提到李在明對於日韓關係的回應，「必須探尋互相協助的道路。不過，我們無需因為歷史問題或領土爭端的對立，便執著於此、放棄所有合作。」

據悉，南韓國防部長安圭伯5月31日透露，他曾在新加坡出席香格里拉對話期間，與日本防衛大臣小泉進次郎進行30分鐘會談時，討論日韓雙方簽署ACSA的問題，不過他也強調考量到南韓國內民眾的反應，必須在與社會進行溝通後審慎推動。

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