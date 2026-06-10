《鐵拳教育》燒政界！韓教育首長透露「正在追劇」　親訪校園前線

▲南韓京畿道教育監當選人安敏錫。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

由男演員金武烈主演的Netflix韓劇《鐵拳教育》，上架後便引發各界熱議，劇情討論南韓現實社會經常發生的校園霸凌、教師遭家長施壓後輕生、考題洩漏等問題。對此，在此次地方選舉當選為京畿道教育監的安敏錫發文透露，他最近正在收看此劇。他表示，當選後將會親自造訪第一線，與家長、教師等溝通。

根據韓媒《京畿日報》，出身自共同民主黨（2025年因參選教育監而離黨）、曾當選5屆國會議員的安敏錫，在6月3日實施的第9屆全國性地方選舉，成功當選京畿道教育監，日前他透過社群平台X發表感想，透露自己正在追《鐵拳教育》，「雖然最近才終於有空閒，但我的內心卻一刻也不得閒！」

▲Netflix韓劇《鐵拳教育》。（圖／翻攝自X）

安敏錫在貼文分享《鐵拳教育》的海報，同時引用劇中教權保護局所屬教師的台詞，「學校比想像中還要糟糕」；當選京畿道教育監、背負起沉重負擔的他感嘆道，「其實學校在現實生活中所面臨的問題，早就已經比大人們的預想還要更混亂！」

安敏錫表示，「為了找出解方，我將會親自奔赴第一線，直接釐清教育問題，和大家共同以智慧解決問題。」；據悉，安敏錫6日曾在社群平台透露，他在京畿道水原市靈通區的光教湖水公園，與教師、家長、京畿道民一同慢跑，分享如何翻轉京畿道教育所面臨的現實課題。

根據韓媒《News1》，安敏錫今（10）日前往京畿道高陽市、坡州市出席活動「京畿教育大轉換傾聽之旅」，與學生、家長、教師等進行溝通，釐清京畿道教育現場所面臨的困境。