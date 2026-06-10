巴林警報響！籲民眾前往安全地點　伊朗稱無人機攻擊美第五艦隊

▲美國海軍第五艦隊駐巴林總部先前就曾遭伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布對美國海軍第五艦隊總部發動無人機攻擊之後，巴林內政部10日透過社群平台X發文表示，「警報已響起。呼籲公民及居民保持冷靜，並前往最近的安全地點」。

The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 10, 2026

CNN、伊朗國際等報導，巴林政府並未詳細說明警報響起的原因，不過在發布上述消息之前，伊朗革命衛隊發布聲明稱，其海軍部隊在當地時間凌晨2時30分鎖定第五艦隊，「為了回應敵人的惡意行徑，伊朗革命衛隊海軍的戰士們在凌晨2時30分，出動無人機攻擊駐巴林的第五艦隊」。

此前，美軍中央司令部（CENTCOM）宣布對伊朗展開新一輪空襲，鎖定荷莫茲海峽周邊防空與雷達設施，並稱這是針對伊朗行動的「自衛性打擊」。總統川普9日指出，美軍對伊朗擊落美國陸軍阿帕契直升機的回應行動「非常強硬、非常有力」，強調美國必須對此作出反擊。