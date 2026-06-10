印度村民怒動私刑！2賤民疑偷手機　「扒光拖行遊街」羞辱畫面曝

▲ 2名男子被拉著雙腳在地上拖行。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度旁遮普邦穆克薩爾縣（Muktsar）賈羅德村（Jharod）日前發生一起私刑事件，2名達利特（Dalit，印度最低種姓）男子被指控搶劫手機，當場遭村民綁住雙手、半裸遊街，還被抓住雙腳在田裡拖行，畫面在網路瘋傳引發爭議。

綜合《新印度快報》等當地媒體，2名男子疑似皆有毒癮，涉嫌搶劫一名外來移工的手機，被憤怒的村民逮個正著，將2人加以綑綁施暴，還把他們扒到幾乎全裸拖行示眾。流出的影片中可見，兩人雙腿高舉，被一群人拖行穿越田地，畫面相當不堪。

其中一名男子母親表示，她不清楚兒子做了什麼，但他遭到殘忍毆打，認為「就算他們真的做錯了，也應該交給警察處理。」

馬盧特（Malout）副警察局長辛格（Jaspal Singh）表示，警方透過網路流傳的影片得知此事後，已立即前往現場。醫療鑑定顯示，2名男子身上均有鈍器傷痕，警方將依據醫療報告及當事人陳述採取相應措施，兩人也因搶劫罪嫌被立案偵查。警方還補充，其中一人曾因持有200顆鎮靜劑被捕，有前科在案。

旁遮普邦表列種姓委員會（Punjab State Scheduled Castes Commission）已主動對此事件啟動調查程序，委員會主席加爾希（Jasvir Singh Garhi）稱案件正在審查中，並要求穆克薩爾縣警察局於9日以前提交詳細報告。