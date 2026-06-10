奪命瞬間曝！　「掌管前線飛彈」俄軍高層遭汽車炸彈炸死

▲ 達維多夫遭汽車炸彈炸死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯再傳軍方高層遇刺案，負責向前線供應飛彈與砲兵彈藥的國防部要員達維多夫（Damir Davydov）於當地9日清晨約5點半，在莫斯科州巴拉希哈市（Balashikha）一處住宅區遭汽車炸彈襲擊身亡。

根據俄國獨立調查媒體《The Insider》報導，達維多夫是俄軍主要飛彈與砲兵指揮部（GRAU）的彈藥供應主管，負責統籌前線武器補給。

BMW座車起火爆炸 傷重不治

綜合《基輔郵報》等外媒，爆炸發生時，達維多夫乘坐的BMW X3行經巴拉希哈「飛行員區」（Aviatorov）科爾杜諾瓦街（Koldunova Street）一棟公寓大樓附近，車輛隨即起火爆炸。

媒體曝光的畫面中，車輛行駛中突然爆出火光，一聲轟隆巨響後冒出大量白煙。目擊者透露，爆炸後達維多夫仍有生命跡象，但在急救人員趕抵前不幸身亡。

俄羅斯調查委員會證實一名男性在爆炸中喪生，已立案展開刑事調查，但截至目前未公開死者身份。俄國Telegram頻道112則披露，炸彈被安裝於駕駛座下方，威力相當於300至400克TNT炸藥。

地點近軍眷社區 距去年中將遇害僅1公里

「飛行員區」是專供俄軍現役、退役人員及其家屬居住的軍眷社區，由國防部統一分配住房，而達維多夫遇害地點和去年4月俄軍總參謀部主要作戰局副局長、莫斯卡利克中將（Yaroslav Moskalik）遭同類汽車炸彈炸死的位置相隔不到1公里。俄國聯邦安全局（FSB）表示，由於高層遭暗殺的憂慮升高，已加強對高階將領的人身保護措施。

目前尚無公開證據顯示烏克蘭與此次爆炸有關，烏方也未對此發表評論。戰火爆發以來，多名參與戰爭的俄羅斯高層相繼遭到暗殺，烏克蘭安全部門曾就部分事件聲稱負責或被俄方指控介入。