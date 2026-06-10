東京貴婦「坐擁1.5億豪宅」月花40萬　5年後刷存摺嚇傻

▲東京一名貴婦坐擁1.5億豪宅、月花40萬，結果5年後資產剩一半。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



記者張方瑀／綜合報導

許多人嚮往資產豐厚的退休生活，但日本一項真實案例卻敲響警鐘。一名住在東京高級住宅區的75歲婦人，坐擁價值超過1.5億日圓的透天厝，在丈夫過世後，仍天天與閨蜜享受飯店下午茶，看似過著令人稱羨的貴婦生活。怎料短短5年後她翻開存摺，發現資產竟縮水超過一半。

繼承5000萬遺產 生活水準不變

根據《THE GOLD ONLINE》報導，75歲美智子（化名）的丈夫生前是企業高層，兩人擁有一棟約80坪、估值逾1.5億日圓（約台幣3100萬元）的透天厝。

丈夫5年前過世，美智子處理完葬禮等後續事宜，留下了5000萬日圓（約台幣1035萬元）的金融資產，當時她天真以為「有房子就不用擔心錢」，決定維持原有的生活水準。

月開銷飆破40萬 5年資產腰斬

美智子每月的年金收入約24萬日圓（約台幣4.7萬元），但支出卻遠超於此。她常到百貨公司購物、上美容院，且相交50年的閨蜜們，丈夫多是醫生或企業主，大家時常相約高級飯店喝下午茶。

為了顧及自尊與人際關係，美智子極度抗拒降低生活水準，加上沒有仔細記帳，每月開銷經常飆破40萬日圓（約台幣7.9萬元）。

每月高達15至20萬日圓的赤字，讓她一年就蒸發逾200萬日圓（約台幣40萬元）。加上30年屋齡的豪宅需要修繕外牆與管線，一口氣花掉600萬日圓（約台幣118萬元）；還有丈夫法會、4個金孫的升學結婚紅包，以及疫情解封後的高級旅遊等費用。

短短5年內，5000萬日圓就縮水到僅剩約2200萬日圓（約台幣434萬元）。

淪「房富現金窮」 專家籲放下自尊

資產快速流失讓美智子無比恐慌，擔憂未來高昂的長照費用。長子曾苦勸她賣房搬到電梯大樓居住，她卻流淚拒絕表示，「家裡滿滿都是我和外子的回憶。」專家指出，美智子目前的狀態，正是典型的「房富現金窮」狀態，雖然坐擁高價值的房地產，手頭現金卻不斷減少。

專家表示，老後理財的核心關鍵不在於資產總額有多龐大，而在於「每個月的收支平衡」。如果無法克制動輒數百萬日圓的開銷、不及時踩煞車，再豐厚的存款也會在短時間內燃燒殆盡。

想要守護晚年生活，有時必須捨棄過往的自尊，下定決心改變包含人際關係與居住環境在內的生活方式。