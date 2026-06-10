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范斯預告：美伊「非常接近」達成協議！　幾小時後美軍開轟伊朗

▲▼美國副總統范斯準備從巴基斯坦搭機返美。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 范斯稱美伊相當接近達成協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統范斯9日接受CBS專訪時表示，美伊之間已「非常接近」達成和平協議，絕對有可能在期中選舉前取得結果。但就在訪談錄製幾小時後，美軍對伊朗發動攻擊，以報復伊朗此前在荷姆茲海峽附近擊落一架美軍阿帕契直升機。

根據《衛報》，美國中央司令部於當地時間9日下午5時過後宣布，美軍已展開「自衛性打擊」行動，並稱此次軍事行動定調為「針對伊朗無端挑釁的合理回應」。總統川普稍早也發文強調，美方「必須回應這場攻擊」，但同時聲稱仍有「很大機會」在2至3天內與伊朗達成協議。

范斯：協議目標是讓伊朗永不擁有核武

范斯在CBS專訪中說道，「我認為我們現在有機會達成一項對美國經濟有利，且能真正處理伊朗核計劃的協議」，「不僅是對現在，不僅是川普擔任總統期間，而是從長遠來看，為了讓我的孩子們長大後能夠自豪地說，『伊朗不會擁有核武』。這就是這項政策的目標，我認為我們距離實現目標已經非常接近了。」

但范斯也稱，「還有一些工作要做，我們會繼續努力」，協議可能下周就會成形，也可能需要數個月，但絕對會在11月期中選舉前有所進展。

川普3個月37度預告達協議　伊朗：尚無定論

自今年2月美以聯手對伊朗發動軍事行動以來，衝突已引發伊朗對美國波斯灣盟友的報復性打擊、荷莫茲海峽封鎖及全球能源價格飆漲。據CNN統計，川普過去3個多月來曾預告「即將達成協議」多達37次，但德黑蘭稱談判仍在持續，尚無定論。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫本周發表聲明，強烈譴責以色列近期轟炸貝魯特的行動，並警告美軍在該地區的基地與資產已成為「合法目標」。他批評美方「既不遵守停火協議，也不相信對話」，只懂得「權力的語言」。

美國國務卿盧比歐上周在國會作證時透露，川普對伊協議的核心要求包括對伊朗核計劃實施「嚴格且長期的限制」。川普本人則暗示，若雙方達成協議，美國願意協助伊朗就地或在異地銷毀其濃縮鈾庫存；一旦談判破裂，則將採取「極為強硬的軍事行動」。

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